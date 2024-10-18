В Бурятии снимут фильм на основе страшилок и народных мифов

Забайкальский режиссер Баяр Барадиев решил снять фильм на основе бурятских страшных историй и мифов. Забайкальский режиссер Баяр Барадиев уже написал сценарий. Рабочее название: «Гончие псы» (возрастное ограничение 18+).

- Главный герой — молодой участковый в отдаленном районе Бурятии, который возглавляет группу по поимке сбежавшего зэка-рецидивиста. На пути они сталкиваются с загадочными мистическими событиями, и всё указывает на то, что в заключенного вселился злой дух. А больше всего на свете герой боится привидений и потусторонних сил. Участковый пытается избежать дальнейшего участия в поимке зэка, но ему приходится гнаться за своим страхом, чтобы взглянуть ему прямо в глаза, - написал Барадиев на своей странице во «ВКонтакте».

В своем посте он отметил, что сценарий понравился Кириллу Кяро (российский и эстонский актер кино и театра).

- Бурятские страшилки понравились Кириллу Кяро! Мы написали сценарий нового фильма. Рабочее название: «Гончие псы». Читка сценария прошла очень кайфово! Это потрясающее чувство видеть, как работает сцена даже в текстовом виде. Одну из ролей мы специально писали под Кирилла. Это приключенческий фильм с элементами ужасов, пропитанный атмосферой бурятских народных страшилок, - добавил Баяр Барадиев.

Баяр Барадиев ранее уже снял несколько короткометражных фильмов и сериал «Соцсети» (16+). Кроме того, он снимал клипы для федеральных артистов Сергея Трофимова, Хабиба, Niletto и группы «Мохито», клипы для читинского проекта «Джаямми».

Фото: loon.site