Культура 20.10.2024 в 13:50

На федеральном канале сегодня покажут историю орудовавшего в Бурятии маньяка

Правоохранители республики помогали журналистам снимать документальный фильм
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На федеральном канале сегодня покажут историю орудовавшего в Бурятии маньяка
Сегодня на федеральном телеканале состоится показ нового документального фильма «Дело безумного «шамана» в рамках цикла «Охота на маньяка» (16+). 

В центре повествования – история серийного убийцы, который орудовал в Бурятии и на Алтае, и с особой жестокостью расправлялся с женщинами. Тела трех из них, подвергшихся беспрецедентным злодеяниям, были обнаружены в Бурятии в 2007-2012 гг.

Полицейские региона вместе с сотрудниками Следственного комитета и судебно-медицинским экспертом приняли участие в съёмках передачи в начале июля. Вместе со съемочной группой они восстановили картину событий прошлых лет и рассказали, как правоохранителям удалось раскрыть резонансные преступления и предотвратить новые.

Смотрите передачу сегодня в 16.55 (по местному времени) на телеканале «ТВ Центр» (16+)

Фото: телеграм-канал «Полиция Бурятии»

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