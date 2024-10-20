На федеральном канале сегодня покажут историю орудовавшего в Бурятии маньяка

Сегодня на федеральном телеканале состоится показ нового документального фильма «Дело безумного «шамана» в рамках цикла «Охота на маньяка» (16+).В центре повествования – история серийного убийцы, который орудовал в Бурятии и на Алтае, и с особой жестокостью расправлялся с женщинами. Тела трех из них, подвергшихся беспрецедентным злодеяниям, были обнаружены в Бурятии в 2007-2012 гг.Полицейские региона вместе с сотрудниками Следственного комитета и судебно-медицинским экспертом приняли участие в съёмках передачи в начале июля. Вместе со съемочной группой они восстановили картину событий прошлых лет и рассказали, как правоохранителям удалось раскрыть резонансные преступления и предотвратить новые.Смотрите передачу сегодня в 16.55 (по местному времени) на телеканале «ТВ Центр» (16+)Фото: телеграм-канал «Полиция Бурятии»