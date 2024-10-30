Культура 30.10.2024 в 17:50

День Народного единства в Улан-Удэ отметят флешмобом и концертами

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города
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Текст: Служба информации "Номер один"
День Народного единства в Улан-Удэ отметят флешмобом и концертами

День Народного единства в Улан-Удэ отметят флешмобом и концертами. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ:

1 ноября, пятница:

10:00 — Познавательная викторина «Мы разные, но мы вместе», Библиотека № 15 (0+)

15:00 — Выставка «Гастрономическая карта России», Библиотека № 24 (0+)

17:00 — Концертная программа «Россия сильна единством», КДЦ «Заречный» (0+)

19:00 — Праздничный концерт Народного ансамбля песни и танца «Байкальские зори», КДЦ «Рассвет» (0+)

2 ноября, суббота:

Акция «Дружба народов» (0+). Участникам предлагается прийти на работу в национальном костюме

14:00 — флэшмоб в национальных костюмах на Театральной площади (0+)

4 ноября, понедельник:

13:00 — Праздничный концерт «Россия - это мы», Дом культуры «Авиатор» (0+)

14:00 — Праздничная концертная программа «#МЫ ВМЕСТЕ» (0+), парк «Юбилейный»

17:00 — Литературно-музыкальная композиция «Сила в единстве страны!» (0+), Дом культуры «Забайкальский»

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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