Театр «Байкал» поедет с гастролями в Читу и Иркутск

27 ноября на сцене Дома офицеров г. Читы и 11 декабря в актовом зале Иркутского политеха артисты театра «Байкал» презентуют новый проект «Дуутай суутай», где зрители услышат любимые бурятские песни (возрастное ограничение 6+).

- Поющие и знаменитые (в переводе с бур. «Дуутай суутай») солисты театра исполнят свои нашумевшие хиты. Гана, Чимит Санжимитупов, Баярма Бургутова, Жаргал Бадмаев, Гэрэлма Жалсанова, Даба Дашинорбоев, Бутидма Жугдурова, Бальжима Жамбалова и балетная труппа театра все выступят на одной сцене, - сообщили в пресс-службе театра.

В программе концерта представлены народные и авторские песни, которые покорили сердца зрителей и стали визитной карточкой каждого артиста.

Выступления солистов будут сопровождаться зажигательными подтанцовками балетной труппы театра.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один