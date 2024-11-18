22 ноября в галерее Льва Бардамова пройдет праздник «Искусство войлока»

22 ноября в 15.00 в галерее Льва Бардамова состоится торжественное открытие праздника «Искусство войлока» (возрастное ограничение 0+). Мастера покажут свои уникальные работы.

- Приглашаем вас окунуться в мир тёплого и яркого творчества! Уникальная возможность познакомиться с традиционным ремеслом, талантливыми мастерами и их невероятными работами, - говорят организаторы.

Гостей ждут модное дефиле коллекций одежды и аксессуаров из войлока, авторские картины из шерсти, возможность приобрести эксклюзивные дизайнерские изделия, мастер-классы по войлоковалянию, фотосессия в этнических костюмах.

Место проведения - Галерея Льва Бардамова, ул. Набережная,14.

Возрастное ограничение 0+

Фото: loon.site