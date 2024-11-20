Культура 20.11.2024 в 15:15

В Улан-Удэ проверяют качество отремонтированных дорог

В этом году комиссия администрации выявила нарушения на 139 участках
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ проверяют качество отремонтированных дорог

В Улан-Удэ проверяют качество отремонтированных дорог. Выявленные в ходе осмотра участков дефекты подрядчики устраняют за свой счет, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик». В этом году комиссия администрации выявила нарушения на 139 участках дорог, которые ремонтировались с 2020 года.

- Наиболее частыми замечаниями на объектах были продольные и поперечные трещины на проезжей части и тротуарах, выбоины в асфальте, просадки в местах коммуникаций – вокруг колодцев, ливневой канализации, разрушение тактильной плитки, - говорит Евгений Шарапов, начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Акты обследований дорог были направлены подрядным организациям для устранения выявленных нарушений.

- На сегодняшний день замечания устранены на 132 из 139 объектов, - говорит Евгений Шарапов.

По семи проблемным объектам МУ «Улан-Удэстройзаказчик» проводит претензионную работу по принуждению подрядчиков к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств.

- В этом году сумма штрафов, пени, а также за неисполнение гарантийных обязательств нерадивыми подрядчиками составила более 1 млн. 165 тыс рублей. Эти средства пополнят бюджет нашего города, - отметил Евгений Шарапов.

Отремонтированные дороги ежегодно проверяются для устранения недочетов за счет подрядных организаций. Все подрядчики несут гарантийные обязательства в течение пяти лет.

С 2020 года по закону подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить нанесенный ущерб.


Фото: администрация Улан-Удэ

Все новости

В Бурятии вооруженный ножом мужчина ворвался в банк
20.11.2024 в 15:21
В Улан-Удэ проверяют качество отремонтированных дорог
20.11.2024 в 15:15
У остановок в Улан-Удэ будет один хозяин
20.11.2024 в 15:09
В Бурятии наградят многодетных мам
20.11.2024 в 14:46
Алексей Нечаев предложил президенту ввести мигрант ID и повысить пошлины для западных компаний
20.11.2024 в 14:27
Жителям дома по улице Заиграевская аннулировали задолженность перед управляшкой
20.11.2024 в 14:22
В улан-удэнской канализации нашли чайник
20.11.2024 в 14:01
Бывший полицейский из Бурятии погиб на спецоперации
20.11.2024 в 12:58
Новый терминал аэропорта «Байкал» встретил первых пассажиров
20.11.2024 в 12:52
В Улан-Удэ продолжается подсыпка скользких участков дорог
20.11.2024 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
В Бурятии наградят многодетных мам
Мероприятие, посвященное Дню матери, состоится 22 ноября
20.11.2024 в 14:46
Школьников Бурятии приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе ёлочной игрушки
Игрушку необходимо сделать с акцентом на российскую историю 18 века
19.11.2024 в 16:30
В Улан-Удэ состоится премьера по мотивам произведения Раисы Белоглазовой «Ритка»
Спектакль пройдет в Буряад театре 29 и 30 ноября
19.11.2024 в 15:58
В Бурятии пройдет XI Республиканский фестиваль «Родники творчества»
Он посвящен Международному Дню инвалидов и Году семьи
19.11.2024 в 13:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru