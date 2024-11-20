В Улан-Удэ проверяют качество отремонтированных дорог. Выявленные в ходе осмотра участков дефекты подрядчики устраняют за свой счет, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик». В этом году комиссия администрации выявила нарушения на 139 участках дорог, которые ремонтировались с 2020 года.

- Наиболее частыми замечаниями на объектах были продольные и поперечные трещины на проезжей части и тротуарах, выбоины в асфальте, просадки в местах коммуникаций – вокруг колодцев, ливневой канализации, разрушение тактильной плитки, - говорит Евгений Шарапов, начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик».



Акты обследований дорог были направлены подрядным организациям для устранения выявленных нарушений.



- На сегодняшний день замечания устранены на 132 из 139 объектов, - говорит Евгений Шарапов.



По семи проблемным объектам МУ «Улан-Удэстройзаказчик» проводит претензионную работу по принуждению подрядчиков к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств.



- В этом году сумма штрафов, пени, а также за неисполнение гарантийных обязательств нерадивыми подрядчиками составила более 1 млн. 165 тыс рублей. Эти средства пополнят бюджет нашего города, - отметил Евгений Шарапов.



Отремонтированные дороги ежегодно проверяются для устранения недочетов за счет подрядных организаций. Все подрядчики несут гарантийные обязательства в течение пяти лет.



С 2020 года по закону подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить нанесенный ущерб.





Фото: администрация Улан-Удэ