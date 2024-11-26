В Бурятии прозвучит Байкальский Рождественский фестиваль

С 27 декабря 2024 года по 30 января 2025 года Бурятия станет центром музыкального искусства, принимая XVI Байкальский Рождественский фестиваль (возрастное ограничение 6+).

Фестиваль традиционно охватит Северобайкальский район, где с концертами для строителей бурятского участка БАМа выступят артисты в посёлках Нижний Ангарск, Новый Уоян и Кичера.

Открытие фестиваля 27 декабря в 18:30 состоится в Римско-католическом костеле Улан-Удэ (пр. Строителей, 3) с концертом органистки Елены Симонянц (возрастное ограничение 6+), лауреата международных конкурсов, выпускницы Московской консерватории. В её исполнении прозвучат произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Марчелло и других классиков. Вход свободный.

18 января в 18:00 в Колледже искусств им. П.И. Чайковского квартет в составе Ирины Стачинской (флейта, Москва), Александры Скрозниковой (мандолина, домра, Москва), Александра Веретенникова (аккордеон, Хабаровск) и Михаила Турпанова (фортепиано, Москва) представит программу «Картинки с выставки» (возрастное ограничение 6+). В ней будут исполнены как произведения Модеста Мусоргского в новой интерпретации, так и премьеры сочинений современных композиторов Анастасии Дружининой, Яна Круля и Дениса Хорова.

21 января в 18:30 в том же Колледже искусств выступит фортепианный дуэт Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского с программой «Шедевры в 4 руки» (возрастное ограничение 6+). Этот уникальный ансамбль, лауреат престижных международных конкурсов (ARD в Мюнхене, Dranoff Two Piano Competition в Майами), исполнит произведения Рахманинова, Моцарта, Шуберта, Мендельсона и других композиторов.

Завершение фестиваля 30 января в 18:30 состоится в колледже искусств им. П.И. Чайковского вокально-хоровой концерт «Песни сердца», посвящённый 75-летию композитора Виктора Усовича (возрастное ограничение 6+). В концерте примут участие детские и взрослые хоры, исполнив произведения на стихи Намжила Нимбуева, русских поэтов и православные молитвы.





Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site