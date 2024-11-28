В Заиграевском районе в поселке Онохой открылся еще один дом культуры. Комплексный капитальный ремонт здания не проводился со дня открытия. Здание клуба было открыто в 1986 году. В 2015 году клуб закрыли по решению администрации и начались работы по признанию здания аварийным.

В 2021 году началось восстановление здания – был произведен ремонт электропроводки, заменены старые деревянные окна на пластиковые.

В этом году клуб отремонтирован в рамках национального проекта «Культура» на общую сумму более 8 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

- На эту сумму работники подрядной организации капитально отремонтировали крышу здания, пробурили скважину, обустроили котельную с установкой электро- и угольного котла в здании бывшей кинобудки, подключили отопление, водоснабжение и канализацию. А также провели внутренние отделочные работы, отремонтировали электрику, установили пожарную сигнализацию и другие строительные работы, - сообщили в минкультуры Бурятии.

Сейчас в клубе будут работать театральный кружок, кружок ритмики для детей, клуб по интересам для взрослого и старшего поколения. Будет продолжена работа по оказанию помощи участникам СВО.

- Я 25 лет живу в Бурятии и таких отзывчивых людей нигде не встречала. Все друг друга знают, помогают. Во время ремонта все работали дружно: строители, сотрудники администрации района и поселка, местные жители очень активно помогали. У нас много жителей, особенно молодых семей с детьми. У нас работают школа, детский сад, развита инфраструктура, стабильно ездит транспорт. И, конечно, новому клубу жители очень рады, потому что ремонт не проводился долгие годы. Люди тянутся сюда, - отметила завхоз клуба, председатель ТОС «Хотей» Елена Чуркина.





Фото: минкульт РБ



