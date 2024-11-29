Культура 29.11.2024 в 12:54

Жители Улан-Удэ познакомятся с «Пиковой дамой»

Русский драматический театр им. Бестужева поставил одно из самых мистических произведений Александра Пушкина

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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ познакомятся с «Пиковой дамой»

28 ноября в ГРДТ прошел пресс-показ спектакля «Пиковая дама» по одноименной повести А.С. Пушкина. Режиссер спектакля Дмитрий Юмашев рассказал журналистам о том, как шла подготовка спектакля и о собственных ощущениях от мистической драмы российского классика.

- Судьба Германа, как и судьба любого другого человека, роковая. Все, что происходит – это фатально, может быть, кто-то не верит в судьбу, но мне кажется, что судьба человека уже написана. Разумеется, во время своей жизни человек должен совершать какие-то действия, поступки, а не ждать, когда на него снизойдет манна небесная. Здесь та же история. Я думаю, что с Германом все произошло в результате какого-то рока. У него был выбор, и, может быть, из-за какого-то другого его поступка, история повернулась бы в другую историю, но тогда Пушкин бы об этом не написал.

Спектакль построен так, чтобы каждый зритель сделал свои выводы, с учетом жизненного опыта, своего характера, особенностей, с учетом проживания событий в своей жизни и той короткой жизни, которую он увидит на сценической площадке, - говорит режиссер.

По словам Дмитрия Юмашева, поставленный спектакль - это инсценировка, «мистическая сценическая фантазия», «здесь есть вольность и это хорошо. Если бы мы загоняли артистов в жесткие рамки, то и артистам было бы не столь интересно работать, и зрителю не хватило бы «воздуха».

«Пиковая дама» - третий спектакль, который ставит режиссер Дмитрий Юмашев в Русском драматическом театре. «Ханума» и «Очень простая история» уже успели полюбиться зрителям.

Что касается «Пиковой дамы» - это спектакль, в котором любовная драма переплетается с обманом, предательством, жаждой наживы. Старинная история, обретает невероятно современное звучание, благодаря ироничному, проницательному взгляду режиссёра на произведение, написанное почти два века назад, но очень актуальное и сегодня.

Постановка спектакля реализована по итогам Всероссийского конкурса по поддержке новых постановок спектаклей в рамках празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина и осуществлена при поддержке министерства культуры Российской Федерации и АНО «Русские сезоны».

Премьера спектакля «Пиковая дама» состоится сегодня, 29 ноября. Также зрители смогут насладиться сценическим воплощением повести А.С. Пушкина 30 ноября, 13 декабря и 23 января.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут +антракт.

Возрастное ограничение: 12+

Теги
пушкин спектакль Русский драматический театр

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