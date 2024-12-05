Культура 05.12.2024 в 15:54

Жителей Бурятии приглашают посмотреть старорусские и семейские игрушки

17 декабря откроется выставка мастера-художника Ирины Акинфеевой «Семейские узоры»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают посмотреть старорусские и семейские игрушки

17 декабря Республиканский центр народного творчества проводит персональную выставку мастера с презентацией методического пособия по выполнению росписи старообрядцев Забайкалья Ирины Акинфеевой «Семейские узоры» (возрастное ограничение 0+). На выставке будут представлены сувениры (магниты, брелоки, фигурки) и игрушки из натурального дерева с авторской формой и росписью. 

Ирина Акинфеева – художник-педагог, доцент кафедры «Конструирование, дизайн и технологии» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления», автор и руководитель творческой мастерской «Чудодел».

Первое художественное образование она получила в художественной школе №1 им. Р.С. Мэрдыгеева. Затем Ирина получила специальность «Учитель изобразительного искусства и черчения по специальности «Изобразительное искусство и черчение» в Бурятском республиканском педагогическом колледже им. Х.Н. Намсараева.

Высшее образование получила в «Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления по специальности «Технология художественной обработки материалов».

Со студенческих лет Ирина увлекалась мелкой пластикой из соленого теста и изготовлением сувенирных фигурок. По окончанию университета занялась изготовлением сувенирной продукции. Со временем образовала творческую мастерскую под названием «Чудодел». 

На данный момент мастерской выпускается более 200 наименований изделий из дерева – это сувениры и игрушки, кухонные принадлежности, шкатулки и матрешки с семейской росписью.   Большую часть в ассортименте мастерской занимает роспись семейских.  

Выставка продлится до 29 декабря в Штабе общественной поддержки (ул. Борсоева, 7 а).

Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: министерство культуры Бурятии

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