В Бурятском оперном театре покажут «Щелкунчика» и «Золушку»

В Бурятском театре оперы и балета в декабре и январе состоятся показы детских спектаклей (возрастное ограничение 0+). Среди них – всеми любимые «Золушка», «Щелкунчик», «Кошкин дом» и другие.

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря и 6, 7, 8 января – балет П. Чайковского «Щелкунчик» (возрастное ограничение 0+).

Балет «Щелкунчик» ‒ самая верная примета новогодних каникул, такая же, как запах елки или мандаринов. Победа добра над злом, ожидание прекрасного принца и вера в сказку, которая обязательно станет былью.

2-5 января — музыкальная сказка А. Спадавеккиа «Золушка‎»‎ (возрастное ограничение 0+).

Музыкальная сказка «Золушка‎»‎ – это встреча с любимыми сказочными героями, песни и танцы, красочные костюмы. Это возможность дружно посмеяться над королем и его советником, над мачехой и ее ленивыми дочками, и вместе порадоваться за Золушку, встретившую своего принца: ведь потерянная на балу туфелька подойдёт только ей.

2 февраля в 12:00 - Сказка-балет «Кошкин дом» (возрастное ограничение 0+).

Детей ждет яркое, динамичное представление со старыми добрыми персонажами сказки Самуила Маршака в новой, современной инсценировке. Ведущие солисты балета в образах забавных персонажей увлекут детей в мир сказки, пробуждая в юных сердцах лучшие чувства, но в тоже время преподнесут урок горделивой кошке и ее привратнику, изобличат в неискренности ее «друзей». Эта сказка — о том, что настоящий друг познаётся в беде.

18 февраля в 11:00 и в 13:00 - Сказка-балет «Дюймовочка» (возрастное ограничение 0+).

Спектакль повествует о приключениях маленькой девочки с большим добрым сердцем. Её появление в нашем мире удивительно: на далекой планете росли два цветка, семечко одного из них улетело в космос, долго путешествовало и приземлилось на цветочной поляне планеты Земля. Прекрасные бабочки посадили это семечко и ухаживали за ним, оно выросло и стало великолепным цветком, из раскрывшегося бутона которого и вышла наша героиня — Дюймовочка.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один