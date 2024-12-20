Культура 20.12.2024 в 15:48

Бурятская филармония завершит год концертом гитарных песен

Он состоится 28 декабря в центре «Хэб-Хаб»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятская филармония завершит год концертом гитарных песен

Бурятская филармония заканчивает год уютным концертом «Откровенно. Про песни» (возрастное ограничение 16+). Это творческий вечер с гитарой, где музыканты будут петь свои авторские песни.

Автор песен (сонграйтер) — это не композитор и не текстовик. Это музыкант, который отвечает за ее гармонию, мелодию, слова и сам ее исполняет.

- Нам интересны авторы, которые с помощью песен делятся своим мировоззрением, они пишут песни для себя, потому что не может иначе, - говорит Наталья Уланова, автор проекта и художественный руководитель филармонии.

- Мы сознательно не используем слово «бард», чтобы сделать акцент на актуальности проекта, хотя, по этимологии это слово подходит. Акустическое исполнение песни под гитару или фортепиано – своего рода момент истины. Ведь часто если убрать аранжировку, биты и прочие украшения – то песня теряет. Если голая песня, без аранжировки, хороша сама по себе, то тогда ее создатель настоящий художник, творец. Для сонграйтера важно найти свой стиль, свой звук. И предложить публике нечто уникальное. Прежде всего — свою искренность. Именно поэтому наш проект называется «Откровенно», - пояснила Наталья Уланова.

Концерт 28 декабря соберет разных авторов, которые хотят поделиться своим творчеством в уютной камерной обстановке под Новый год и рассказать, о том, что вдохновило на создание той или иной песни.

Концерт состоится 28 декабря в 18.00 в Центре Хэб-Хаб ул. Борсоева 13/2

Возрастное ограничение 16+


Фото: ru.freepik.com

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ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

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