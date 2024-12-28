Жителей Бурятии приглашают на концерт «Старый Новый Год в опере!» (возрастное ограничение 0+). Он состоится 12 января в Бурятском оперном театре и станет музыкальной жемчужиной зимнего сезона.

Со сцены прозвучат шедевры мировой оперной классики и ярчайшие образцы национальной музыки в исполнении ведущих солистов театра.

Программа концерта обещает быть поистине уникальной. В первом отделении прозвучат арии и сцены из самых знаменитых опер, которые завораживают слушателей во всем мире. Трагизм и глубина «Смерти Отелло» (12+) Джузеппе Верди, изысканность арий из «Пиковой дамы» (12+) Петра Чайковского, легкость и лиризм «Вальса Джульетты» (12+) Шарля Гуно — каждый номер подарит зрителям целую палитру эмоций. Особое место занимает ария Калафа из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» (12+) — один из самых узнаваемых вокальных шедевров, который будет исполнен в ансамбле с женским хором.

Второе отделение концерта будет посвящено богатейшему наследию бурятской музыкальной культуры. В исполнении мастеров сцены прозвучат лирические произведения, воспевающие любовь, красоту родного края и духовные ценности.

Сцена из оперы «Энхэ-Булат-Батор» (6+) Маркиана Фролова, проникновенные произведения Анатолия Андреева и Базара Цырендашиева раскроют многообразие национального культуры. Эти произведения, подчеркнут уникальность и силу традиционной музыки в оркестровом исполнении.

Знаменитые «Влюбленный солдат» Энрико Каннио и «Funiculì, funiculà» Луиджи Денца — объединят всех исполнителей концерта, создавая мощный, праздничный аккорд и даря зрителям атмосферу единства и радости.

Этот концерт — не только праздник звука, но и культурное событие, которое напоминает о многообразии музыкальных традиций и величии оперного искусства. Не пропустите возможность провести вечер в окружении прекрасной музыки и величественной атмосферы оперного театра. Концерт «Старый Новый год в опере!» обещает стать ярким финальным аккордом новогодних праздников и подарить каждому гостю незабываемые впечатления.

Действует «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один