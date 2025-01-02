Культура 02.01.2025 в 12:47

Ветеранов СВО Бурятии и их семьи приглашают на новогодние мероприятия

Праздничные программы стартуют со 2 января
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветеранов СВО Бурятии и их семьи приглашают на новогодние мероприятия

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии приглашает ветеранов СВО и членов их семей на мероприятия в праздничные выходные дни, организованные администрацией г. Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+).

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

- 2 по 6 января в 14.00 часов - Новогодние каникулы в геокуполе «Новогодний квиз», игровые программы, мастер-классы в парке им. Д. Ж. Жанаева (0+);

- 3 января в 14.00 часов - Мастер-класс «Подсвечник из природного материала» в «Центр дополнительного образования «Эдельвейс г. Улан-Удэ, клуб «Старт» (0+);

- 3 января в 14.00 часов - Мастер-класс «Рождественская открытка» в «Центр дополнительного образования «Эдельвейс г. Улан-Удэ, клуб «Юность» (0+);

- 3 января в 14.00 часов - Мастер-класс в нетрадиционной технике «Символ года» в «Центр дополнительного образования «Эдельвейс г. Улан-Удэ, клуб «Контакт» (0+);

- 3 по 6 января в 14.00 часов - «Схватка с настоящим Змеем Горынычем». Спортивные зимние состязания, семейные забеги, гонки на ватрушках и сладкие угощения в парке «Юбилейный» (0+);

- 3 по 6 января в 14.00 часов - игры, танцы и конкурсы с аниматорами «Гномиками», которые порадуют взрослых и детей в парке «Кристальный» (0+);

- 3 января в 14.00 часов - анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, поздравления, весëлые конкурсы, сладости в парке им. С.Н. Орешкова (0+);

- 4 января в 14.00 часов - Мастер-класс «Гирлянда из пряников» в «Центр дополнительного образования «Эдельвейс г. Улан-Удэ, клуб «Орленок» (0+);

- 4 января в 14.00 часов - Мастер-класс «3d открытка» в «Центр дополнительного образования «Эдельвейс г. Улан-Удэ, клуб «Буревестник» (0+);

- 4 января в 14.00 часов - Мастер-класс «Новогодняя роспись крафтового пакета» в «Малая академия наук» (ул. Цивилева, 5) (0+);

- 4 января в 14.00 часов - Квест «В поисках подарков» в парке им. С.Н. Орешкова (0+);

- 5 января в 14.00 часов - Спортивные игры с яркими и знакомыми нам всем персонажами, которые не дадут никому замëрзнуть в парке им. С.Н. Орешкова (0+);

- 5 января с 12.00 до 14.30 часов - Мастер-классы: «Елочка из фетра», «Рождественское чудо», «Рождественский венок» в Доме творчества Октябрьского района (Сосновый бор, ул. Маршала Жукова, 74) (0+);

- 6 января в 14. 00 часов - Рождественское поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с захватывающими играми, конкурсами и сладкими подарками в парке им. С.Н. Орешкова (0+);

- 6 января в 12.00 часов - Мастер-класс для детей и родителей «Новогодний подарок» в Доме творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ (ул. Хахалова, 3) (0+);

 7 января в 11.00 часов - Рождественский шахматный турнир в Доме творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ (ул. Жуковского, 25) (0+);

7 января в 14.00 часов - Мастер-класс «Ангелочек рождественский» в «Центр дополнительного образования «Эдельвейс г. Улан-Удэ, клуб «Юность» (0+);

7 января в 14.00 часов - Своя игра «Новогодняя викторина» в «Малая академия наук» (ул. Цивилева, 5) (0+);

8 января в 14.00 часов - Мастер-класс «Елочка из фетра» в «Центр дополнительного образования «Эдельвейс г. Улан-Удэ, клуб «Риф» (0+);

8 января в 14.00 часов - Мастер-класс по бисероплетению «Снежинки» в «Малая академия наук» (ул. Цивилева, 5) (0+);

8-9 января в 11.00 часов - Мастер-класс по куклам «Рождественский ангел» в Доме творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ (ул. Жуковского, 25) (0+);

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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