Экскурсоводы Улан-Удэ приглашают на пешеходные прогулки по городу

С 5 по 7 января можно присоединиться к бесплатной пешеходной экскурсии-прогулке по центральной части города. Их проводят в рамках производственной практики начинающие гиды.

Гиды-экскурсоводы будут встречать желающих на площади Советов, рядом с памятником В.И. Ленину. 5 января в 17:00 ч, 6 января в 17:00 ч, 7 января в 14:00 ч. Необходимо одеться тепло, как для зимней прогулки. Обувь должна быть удобной и нескользящей. По желанию можно взять с собой горячий напиток в маленьком термосе.

После экскурсии вы можете оставить чаевые гиду, поделиться советами и пожеланиями. Как пишут сами гиды, отзывы в социальных сетях с фотографиями и упоминанием экскурсовода также очень важны для них.