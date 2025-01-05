Культура 05.01.2025 в 13:54

Экскурсоводы Улан-Удэ приглашают на пешеходные прогулки по городу

Это возможность совместить приятное с познавательным
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Текст: Татьяна Жамсуева
Экскурсоводы Улан-Удэ приглашают на пешеходные прогулки по городу
фото: ТИЦ Байкал

С 5 по 7 января можно присоединиться к бесплатной пешеходной экскурсии-прогулке по центральной части города. Их проводят в рамках производственной практики начинающие гиды.

Гиды-экскурсоводы будут встречать желающих на площади Советов, рядом с памятником В.И. Ленину. 5 января в 17:00 ч, 6 января в 17:00 ч, 7 января в 14:00 ч.  Необходимо одеться тепло, как для зимней прогулки. Обувь должна быть удобной и нескользящей. По желанию можно взять с собой горячий напиток в маленьком термосе.

После экскурсии вы можете оставить чаевые гиду, поделиться советами и пожеланиями. Как пишут сами гиды, отзывы в социальных сетях с фотографиями и упоминанием экскурсовода также очень важны для них.

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экскурсия гид

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