Культура 27.01.2025 в 11:17

Коня в Бурятии выбрали талисманом «Алтарганы-2026»

Дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе и предложить свой вариант
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Текст: Петр Санжиев
Коня в Бурятии выбрали талисманом «Алтарганы-2026»

В 2026 году в Бурятии состоится очередной международный фестиваль бурятской культуры «Алтаргана». Оргкомитет решил, что талисманом должен стать конь – культовое животное бурят и всего монгольского мира. Конь для бурятского народа – это морин эрдэни, т. е. драгоценный конь или конь-драгоценность.

Объявлен конкурс среди дизайнеров. Одно из условий - работа должна быть авторской и талисман должен иметь имя. Ранее талисманами были волк, бык, тоже символьные для бурят животные. Талисман должен быть таким, чтобы хорошо подходить для нанесения на сувениры, одежду, баннеры и другие поверхности. Талисман также должно быть реально воплотить в костюм аниматора. Он должен подходить для перевода в цифровой вид, есть и другие конкурсные требования.

Приз будет минимум сто тысяч рублей. Кстати, имя талисмана должно иметь вариант на бурятском и на русском языке. Варианты эскиза можно будет предложить до середины лета, а полные условия конкурса скоро обнародуют. Конкурс проходит под кураторством РЦНТ.

Фото: loon.site

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фестиваль Алтаргана

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