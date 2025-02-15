Зимний фестиваль монгольских верблюдов

Верблюды в Монголии – это одни из основных домашних животных. Они – не только источники мяса, шерсти, молока,транспортное средство, туристический бренд, но и символ культурного наследия. В «Большом Гобийском фестивале верблюдов – 2025» приняли участие более 1000 погонщиков с верблюдами.

Масштабный фестиваль прошел в начале февраля в монгольском аймаке Дорноговь. В ходе мероприятия прошли парад верблюдов, бега на верблюдах, верблюжье поло и другие соревнования, демонстрирующие наследие кочевников и их верблюдов.