Культура 15.02.2025 в 17:05

Зимний фестиваль монгольских верблюдов

Верблюд входит в пять драгоценностей для кочевой культуры не только монголов, но и бурят
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Текст: Татьяна Жамсуева
Зимний фестиваль монгольских верблюдов
Фото из паблика "Монголия"

Верблюды в Монголии – это одни из основных домашних животных. Они – не только источники мяса, шерсти, молока,транспортное средство, туристический бренд, но и символ культурного наследия. В «Большом Гобийском фестивале верблюдов – 2025» приняли участие более 1000 погонщиков с верблюдами.

Масштабный фестиваль прошел в начале февраля в монгольском аймаке Дорноговь. В ходе мероприятия прошли парад верблюдов, бега на верблюдах, верблюжье поло и другие соревнования, демонстрирующие наследие кочевников и их верблюдов.

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