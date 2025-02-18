Студентка из района Бурятии победила в международном конкурсе

Студентка из Заиграевского района Бурятии в составе театральной труппы стала обладателем Гран-при международного конкурса. Он проходил с 12 по 16 февраля в Иркутске и объединил вокруг себя около 44 тысяч человек из разных уголков России и зарубежья.

Студентка колледжа искусств имени Чайковского из поселка Татарский Ключ Ольга Максимова участвовала в Байкальском международном ART-фестиваль-конкурсе «Vivat, талант!» в составе труппы театральной студии «Арлекин».

Ребята третьего курса представили композицию «Любовь» на стихотворения бурятских поэтов Гунги Чимитова и Намжила Нимбуева. Талантливые студенты покорили профессиональное жюри и стали обладателями Гран - при в номинации «Театр. Художественное слово». До этого они принимали участие в региональном конкурсе и тоже выиграли Гран – при, сообщили в группе Заиграевской газеты «Вперед».

- В нашей номинации было около 200 участников. Мы, конечно, и представить не могли, что станем обладателями самой главной награды! В тайне надеялись стать лауреатами, но конкуренция была высокая, участники - сильнейшие, - делится Ольга Максимова.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»