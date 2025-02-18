Культура 18.02.2025 в 09:15

Студентка из района Бурятии победила в международном конкурсе

Ее признали лучшей из множества претендентов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Студентка из района Бурятии победила в международном конкурсе

Студентка из Заиграевского района Бурятии в составе театральной труппы стала обладателем Гран-при международного конкурса. Он проходил с 12 по 16 февраля в Иркутске и объединил вокруг себя около 44 тысяч человек из разных уголков России и зарубежья.

Студентка колледжа искусств имени Чайковского из поселка Татарский Ключ Ольга Максимова участвовала в Байкальском международном ART-фестиваль-конкурсе «Vivat, талант!» в составе труппы театральной студии «Арлекин».

Ребята третьего курса представили композицию «Любовь» на стихотворения бурятских поэтов Гунги Чимитова и Намжила Нимбуева. Талантливые студенты покорили профессиональное жюри и стали обладателями Гран - при в номинации «Театр. Художественное слово». До этого они принимали участие в региональном конкурсе и тоже выиграли Гран – при, сообщили в группе Заиграевской газеты «Вперед».

- В нашей номинации было около 200 участников. Мы, конечно, и представить не могли, что станем обладателями самой главной награды! В тайне надеялись стать лауреатами, но конкуренция была высокая, участники - сильнейшие, - делится Ольга Максимова.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»

Теги
конкурс гран-при студенты

Все новости

В Улан-Удэ жертва мошенников объявила себя банкротом
18.02.2025 в 10:11
На Байкале состоялся международный турнир по хоккею
18.02.2025 в 09:59
Жителя Улан-Удэ убили лопатой
18.02.2025 в 09:53
В Улан-Удэ стартовала акция «Эстафета памяти»
18.02.2025 в 09:43
В Бурятии водитель без прав опрокинул свою машину
18.02.2025 в 09:37
В Улан-Удэ задержали серийных воров
18.02.2025 в 09:28
Студентка из района Бурятии победила в международном конкурсе
18.02.2025 в 09:15
Новую поликлинику строят в Бурятии
18.02.2025 в 09:11
Выплаты по соцконтракту
18.02.2025 в 09:00
В Бурятии золотой «Хужир» трещит все громче
18.02.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Жителей Бурятии приглашают отметить Сагаалган на праздничном концерте
Концерт состоится 10 марта в 17.30 в здании Национальной библиотеки
17.02.2025 в 17:36
Бурятский художник Зорикто Доржиев вошел в жюри Всероссийского конкурса «Время смыслов»
На конкурс плакатного искусства можно подать до трех работ, созданных в любой технике
17.02.2025 в 16:34
Зимний фестиваль монгольских верблюдов
Верблюд входит в пять драгоценностей для кочевой культуры не только монголов, но и бурят
15.02.2025 в 17:05
В Улан-Удэ откроется выставка известного мастера резьбы по дереву
Работы Самбу Батонимаева можно увидеть в центре современного искусства «Залуу»
14.02.2025 в 17:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru