В Улан-Удэ откроется выставка, посвященная Сагаалгану

26 февраля в 16:00 в залах Художественного музея им. Ц.С. Сампилова состоится торжественное открытие выставки современного искусства Бурятии «Сагаан hapын угалза - Узоры Белого месяца» (возрастное ограничение 0+).

На выставке будут представлены работы талантливых бурятских мастеров, отражающие духовные ценности, природную красоту и культурное наследие нашего народа.

Зрители смогут увидеть, как традиционные и современные произведения искусства расскажут о смысле и значении Сагаалгана, о восходе солнца, пробуждении природы и надеждах на новый жизненный цикл.

На экспозиции зрители увидят графические и живописные работы, декоративно-прикладное и ювелирное искусство, работы народных мастеров, передающие разнообразие современного искусства Бурятии.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один