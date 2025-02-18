Культура 18.02.2025 в 17:26

В Улан-Удэ откроется выставка, посвященная Сагаалгану

На выставке будут представлены работы талантливых бурятских мастеров
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откроется выставка, посвященная Сагаалгану

26 февраля в 16:00 в залах Художественного музея им. Ц.С. Сампилова состоится торжественное открытие выставки современного искусства Бурятии «Сагаан hapын угалза - Узоры Белого месяца» (возрастное ограничение 0+).

На выставке будут представлены работы талантливых бурятских мастеров, отражающие духовные ценности, природную красоту и культурное наследие нашего народа.

Зрители смогут увидеть, как традиционные и современные произведения искусства расскажут о смысле и значении Сагаалгана, о восходе солнца, пробуждении природы и надеждах на новый жизненный цикл. 

На экспозиции зрители увидят графические и живописные работы, декоративно-прикладное и ювелирное искусство, работы народных мастеров, передающие разнообразие современного искусства Бурятии. 

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один


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с 12 по 18 февраля

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