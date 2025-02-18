В Улан-Удэ откроется выставка, посвященная Сагаалгану
26 февраля в 16:00 в залах Художественного музея им. Ц.С. Сампилова состоится торжественное открытие выставки современного искусства Бурятии «Сагаан hapын угалза - Узоры Белого месяца» (возрастное ограничение 0+).
На выставке будут представлены работы талантливых бурятских мастеров, отражающие духовные ценности, природную красоту и культурное наследие нашего народа.
Зрители смогут увидеть, как традиционные и современные произведения искусства расскажут о смысле и значении Сагаалгана, о восходе солнца, пробуждении природы и надеждах на новый жизненный цикл.
На экспозиции зрители увидят графические и живописные работы, декоративно-прикладное и ювелирное искусство, работы народных мастеров, передающие разнообразие современного искусства Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
Фото: Номер один