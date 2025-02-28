Культура 28.02.2025 в 14:58

В Бурятии объявили о приеме заявок на конкурс «Стихи Победы»

Конкурс проводится с 20 февраля по 12 июня 2025 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии объявили о приеме заявок на конкурс «Стихи Победы»

В Бурятии объявили о приеме заявок на конкурс «Стихи Победы» (возрастное ограничение 18+). Конкурс проводится с 20 февраля по 12 июня 2025 года. Принять участие в литературном состязании могут поэты от 18 лет и старше, жители республики Бурятия, пишущие на русском и бурятском языках.

Автор может подать одно поэтическое произведение, написанное им не позднее, чем 3 года назад, ранее нигде не опубликованное и публично не исполненное.

Темы произведений: Великая Отечественная война, воинская и трудовая слава, преемственность поколений защитников Отечества, историческая память, патриотизм, защита родины, война в истории семьи, малой родины т.д.

Конкурс проводится в двух номинациях:

- «Поэтические произведения на бурятском языке»;

- «Поэтические произведения на русском языке».

В каждой номинации победители награждаются Дипломами лауреата I, II, III степени и денежными призами, а также четырех отличившихся авторов награждают Дипломами лауреата и поощрительными денежными призами. Все остальные участники получают Диплом за участие.

Заявку на конкурс, текст произведения, согласие на передачу права использования произведения необходимо направить до 25 мая 2025 года на электронный адрес: oopnbrb@yandex.ru с пометкой темы «Cтихи Победы».

Координатор конкурса: Трифонова Нина Леонидовна, раб. тел. +7 3012 21-91-29, доб. 254, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4, Национальная библиотека Республики Бурятия, Отдел обслуживания пользователей (Блок Д, 2 этаж).

Ознакомиться с положением, а также скачать бланк заявки и согласий вы можете на сайте Национальной библиотеки.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: Номер один

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