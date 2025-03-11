Культура 11.03.2025 в 12:44

В Бурятии отменили необычный концерт певицы Намгар

Причиной стали не проданные билеты
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии отменили необычный концерт певицы Намгар

Из-за недостаточного количества проданных билетов в Бурятии пришлось отменить концерт певицы Намгар. Его проведение планировалось в середине марта в селе Ацагат.

- К сожалению «Концерт-путешествие с Намгар в Ацагат» (18+), запланированный на 15 марта, отменяется из-за недостаточного количества проданных билетов. Мы понимаем, что это может разочаровать тех, кто с нетерпением ждал этого события. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства, - написали в группе филармонии.

Напомним, что новый формат концерта планировался как отличный повод провести незабываемый выходной на природе в селе Ацагат и послушать хорошую музыку.

В программе были заявлены: обед национальной кухни, знакомство с традициями сагаалгана и традиционным бурятским бытом в юртах, различные мастер-классы, фотографирование в национальных костюмах, катание со снежной горки и душевное общение с финальным ёхором.

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

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