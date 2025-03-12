Культура 12.03.2025 в 14:58

Зрителям летнего музыкального фестиваля в Бурятии пообещали Хохму

Музыкальная группа с таким названием становится очень модной
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Текст: Елена Кокорина
Зрителям летнего музыкального фестиваля в Бурятии пообещали Хохму

Организаторы «Голоса кочевников» продолжают анонсировать артистов, выступления которых планируются в Бурятии 11-12 июля 2025 года. Одним из участников музыкального фестиваля будет группа из Ярославля «ХОХМА».

- «ХОХМА» – одно из главных открытий на альтернативной сцене, где дерзкий инструментал, саркастичные тексты и ненавязчивая эпатажность артистов образуют настоящий энергетический взрыв. Творчество музыкантов – яркая интерпретация актуальной волны европейского панка и брексит-кора, вдохновленная ироничностью Viagra Boys, непредсказуемостью IDLES, экспрессивностью Death Grips, свободой Химеры и артистичностью Петра Мамонова, - сообщают в своем ТГ-канале организаторы фестиваля.

Музыканты привлекли внимание знаковых для индустрии СМИ и попали в список лучших релизов 2023 года своим дебютным макси-синглом «Перекур».

- Ребята не сбавляют обороты, покорив своей харизмой уже около миллиона пользователей, посмотревших нарезки их лайвов в формате Reels. Благодаря вирусным видео за месяц прослушивания группы на стримингах выросли в двадцатикратном размере, - добавили организаторы «Голоса».

Фото: Елена Кокорина

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