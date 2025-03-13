Культура 13.03.2025 в 16:14

В Бурятии объявлен региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров

В нем примут участие дети и подростки от 10 до 17 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии объявлен региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров

В Бурятии объявлен Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» (возрастное ограничение 6+). В нем примут участие дети и подростки от 10 до 17 лет.

Прослушивания пройдут среди двух категорий школьных хоров средних и старших классов (5-11 классы) – академического и народного жанров.

Заявки принимаются до 6 мая по установленной форме на почту ontrcnt@mail.ru с пометкой: «Поют дети России». Региональный этап пройдёт в Республике Бурятия пройдет в заочном формате 12 мая. 

Второй этап – окружной, проводится по результатам регионального этапа в заочном формате с 1 мая по 30 июня по всем федеральным округам Российской Федерации.

Финал фестиваля «Поют дети России» пройдет в августе-сентябре в г. Астрахань. Фестиваль завершится гала-концертом на Соборной площади Астрахани, в котором прозвучат песни о России, о воинской славе Отечества, подвиге и героизме защитников Родины. 

Организаторы регионального этапа фестиваля – Региональное отделение Всероссийского хорового общества в Республике Бурятия и Республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение 6+


Фото: loon.site

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дети хор Бурятия

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