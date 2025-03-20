Улан-удэнцев зовут на концерт «Звуки степей»

30 марта в Улан-Удэ в Театре оперы и балета состоится уникальный концерт «Звуки степей» Монгольской государственной консерватории (возрастное ограничение 0+).

В программе концерта – широкая палитра жанров: от величественного звучания симфонического оркестра, исполняющего классические и современные произведения, до завораживающих мелодий ансамблей моринхуристов.

Зрителей также ждут яркие выступления хореографических и оперных коллективов консерватории, а также солистов – как именитых мастеров, так и талантливых студентов из Монголии и Бурятии.

Концерт проводится совместно с колледжем искусств им. П.И. Чайковского.

Справки по телефону: 8(3012)222550.

Фото: Номер один