Культура 20.03.2025 в 17:53

Улан-удэнцев зовут на концерт «Звуки степей»

Он состоится 30 марта в Театре оперы и балета
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев зовут на концерт «Звуки степей»

30 марта в Улан-Удэ в Театре оперы и балета состоится уникальный концерт «Звуки степей» Монгольской государственной консерватории (возрастное ограничение 0+).

В программе концерта – широкая палитра жанров: от величественного звучания симфонического оркестра, исполняющего классические и современные произведения, до завораживающих мелодий ансамблей моринхуристов.

Зрителей также ждут яркие выступления хореографических и оперных коллективов консерватории, а также солистов – как именитых мастеров, так и талантливых студентов из Монголии и Бурятии.

Концерт проводится совместно с колледжем искусств им. П.И. Чайковского.

Справки по телефону: 8(3012)222550.

 

Фото: Номер один

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с 19 по 25 марта

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