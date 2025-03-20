Культура 20.03.2025 в 17:53
Улан-удэнцев зовут на концерт «Звуки степей»
Он состоится 30 марта в Театре оперы и балета
30 марта в Улан-Удэ в Театре оперы и балета состоится уникальный концерт «Звуки степей» Монгольской государственной консерватории (возрастное ограничение 0+).
В программе концерта – широкая палитра жанров: от величественного звучания симфонического оркестра, исполняющего классические и современные произведения, до завораживающих мелодий ансамблей моринхуристов.
Зрителей также ждут яркие выступления хореографических и оперных коллективов консерватории, а также солистов – как именитых мастеров, так и талантливых студентов из Монголии и Бурятии.
Концерт проводится совместно с колледжем искусств им. П.И. Чайковского.
Справки по телефону: 8(3012)222550.
Фото: Номер один