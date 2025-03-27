Культура 27.03.2025 в 18:02

Многодетная мать из Бурятии уехала в Москву за миллионом

Певица из Заиграево попытает удачу в конкурсе телеканала «Звезда»
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Текст: Елена Кокорина
Многодетная мать из Бурятии уехала в Москву за миллионом

33-летняя основательница этно-рок группы «Нукер» Арюна Нимаева с псевдонимом Арюн Гоа участвует в проекте телеканала «Звезда». Девушка собирается показать культуру бурятского народа в современном образе, с нотками оригинальности и самобытности.

Арюна играет на традиционных бурятских инструментах и владеет искусством горлового пения, а в конкурсе решила участвовать потому как поняла, что сможет достойно выступить.

- Я артист и часто выступаю на мероприятиях. Меня приглашают на фестивали в регионы и страны. У меня есть этно-рок группа. В проекте я буду выступать со своей любимой песней и покажу культуру бурятского народа в интересном современном образе, в другом стиле. Я думаю, что это будет очень оригинально и самобытно, - говорит певица на самопрезентации телепроекта «Звезда».

У певицы есть трое детей, муж и мама, которых она благодарит за поддержку и понимание.

- Я мама троих деток и очень горжусь тем, что я многодетная мама. Моего супруга зовут Будажап. Несмотря на то, что он не музыкант, он меня всегда поддерживает и понимает. Также я очень благодарна моей маме, которая всегда меня поддерживает во всем. Я очень ей обязана в моем успехе, - делится Арюна.

В 2025 году в проекте участвует более 90 участников из России и СНГ. Артисты защищают честь своего края и борются за главный приз – один миллион рублей на развитие и продвижение.

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео телеканала «Звезда»

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