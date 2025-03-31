Культура 31.03.2025 в 15:53

В Улан-Удэ выступит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии

Мероприятие состоится 1 апреля в Театре оперы и балета
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выступит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии

В Улан-Удэ выступит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии. Мероприятие состоится 01 апреля в Театре оперы и балета (возрастное ограничение 6+).

- Вместе с виртуозным саксофонистом Андреем Пухтием оркестр представит программу, сочетающую шедевры классического и романтического периодов. Концерт рассчитан на зрителей всех возрастов (6+) и продлится 1 час 40 минут с антрактом, - сообщили организаторы концерта.

Участие оркестра в фестивале «PIZZICATO» делает этот вечер ещё более значимым событием в культурной жизни региона.

Напомним, фестиваль камерной музыки «PIZZICATO» проходит в Бурятии с 24 марта по 15 апреля (возрастное ограничение 6+). В фестивале принимают участие именитые музыканты и известные коллективы.

Возрастное ограничение: 6+.

 

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

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