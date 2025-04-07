Певица МакSим приедет с концертом в Бурятию

Популярная российская певица МакSим выступит на фестивале «Голос Кочевников» 12 июля. Ее выступление обещает стать для ее поклонников настоящим музыкальным событием.

- МакSим, известная своими душевными и искренними хитами, такими как «Знаешь ли ты, «Научусь летать» и «Мой рай» порадует своих фанатов живым исполнением. На концерте зрители смогут услышать как старые хиты, так и новые композиции, которые уже завоевали сердца многих слушателей. МакSим обещает создать особую атмосферу и поделиться с каждым зрителем своей искренностью и теплом, - сообщили организаторы фестиваля.

Не пропустите уникальную возможность насладиться живым исполнением хитов МакSим на фестивале «Голос Кочевников».

Возрастное ограничение 18+

Фото: Бурятская филармония