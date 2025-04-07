Культура 07.04.2025 в 17:50

Певица МакSим приедет с концертом в Бурятию

Она выступит на фестивале «Голос Кочевников»
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Певица МакSим приедет с концертом в Бурятию

Популярная российская певица МакSим выступит на фестивале «Голос Кочевников» 12 июля. Ее выступление обещает стать для ее поклонников настоящим музыкальным событием.

- МакSим, известная своими душевными и искренними хитами, такими как «Знаешь ли ты, «Научусь летать» и «Мой рай» порадует своих фанатов живым исполнением. На концерте зрители смогут услышать как старые хиты, так и новые композиции, которые уже завоевали сердца многих слушателей. МакSим обещает создать особую атмосферу и поделиться с каждым зрителем своей искренностью и теплом, - сообщили организаторы фестиваля.

Не пропустите уникальную возможность насладиться живым исполнением хитов МакSим на фестивале «Голос Кочевников».

Возрастное ограничение 18+

Фото: Бурятская филармония

Теги
голос кочевников

Все новости

Певица МакSим приедет с концертом в Бурятию
07.04.2025 в 17:50
В центре Улан-Удэ перенесли пешеходный переход
07.04.2025 в 17:29
В Бурятии китаец в темную использовал монголов для контрабанды
07.04.2025 в 17:23
Жителям Улан-Удэ советуют воздержаться от прогулок в городских парках
07.04.2025 в 17:02
Камеры города засекли потерявшуюся школьницу в центре Улан-Удэ
07.04.2025 в 16:41
Погода в Бурятии будет переменчивой
07.04.2025 в 16:35
Более 15% водителей Бурятии находятся за рулем в подпитом состоянии
07.04.2025 в 16:16
«Врачи просто останавливали кровь и отправляли домой»
07.04.2025 в 16:08
В Бурятии семья снабжает торговые сети йогуртами, кефиром и сметаной
07.04.2025 в 15:46
Баба Таня из Бурятии содержит 25 кошек и 7 собак на пенсию в 15 тысяч
07.04.2025 в 15:05
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
Бурятская певица исполнила рок-кавер на песню «Короля и Шута»
Вместе с ним она презентовала и свою новую песню
04.04.2025 в 15:08
Национальная библиотека Бурятии готовится к «Библионочи»
Она посвящена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы
04.04.2025 в 14:38
Спектакль «Халхин Гол. Тангариг» с большим успехом показан в Москве
Он участвует в национальной театральной премии «Золотая маска»
03.04.2025 в 13:03
Казачий ансамбль «Станица» из Бурятии отпраздновал 25-летие
Коллектив считается одним из лучших казачьих ансамблей Дальневосточного Федерального округа
02.04.2025 в 15:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru