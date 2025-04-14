Культура 14.04.2025 в 14:05

В Бурятии соберутся лучшие молодые оперные певцы

Они приедут с разных уголков России, а также Монголии и Китая
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии соберутся лучшие молодые оперные певцы

С 16 по 19 апреля в Бурятском театре оперы и балета пройдёт VII Международный конкурс молодых оперных певцов имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса» (возрастное ограничение 6+).

- Этот конкурс дал путёвку в большое плавание многим талантливым певцам. Обладателями Гран-при становились Намхай Мунхзул, монгольские певцы Хурэлбатор, Анхбаяр, Гомбо Очир, а также наш Михаил Пирогов. В предыдущем конкурсе победил Александр Хандажапов. Лауреатом становился наш прекрасный Мэргэн Санданов, который выступит на гала-концерте. Наши солисты Михаил, Александр и Мэргэн также учредили свою премию в рамках конкурса, – рассказала президент Культурного фонда им. н.а. СССР К.И. Базарсадаева, народная артистка Бурятии Эржена Базарсадаева.

В конкурсе примут участие у мужчины от 18 до 35 лет включительно. Всего было подано более 70 заявок. Отбор прошли 30 певцов из разных театров России, Китая, Монголии. Вокальное состязание проходит в три тура, два из них очные.

- Это будут непростые дни для участников и жюри. Во втором туре конкурсантам нужно исполнить по 4 композиции. А тем, кто пройдёт дальше, предстоит выступать с оркестром. Будут участвовать и молодые солисты нашего театра, колледжа искусств им. П.И. Чайковского, наши целевики, которые сегодня учатся в консерваториях. Приедут солисты из Чебоксар, Владивостока, Новосибирска, Монголии и Китая. Буквально на днях поступила заявка из Южной Кореи, - отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

Победителям конкурса присваивается звание «Лауреата международного конкурса молодых оперных певцов им. н.а. СССР К.И. Базарсадаева «Мужские голоса».

Обладатель Гран-при получит 300 000 рублей и ценный приз от известного ювелира Баясхалана Жигжитова. Денежные призы предусмотрены и для лауреатов первой, второй, третьей премии и для лучшего концертмейстера. Также учредители установили специальные призы и премии.

Завершится конкурс гала-концертом 19 апреля в Бурятском театре оперы и балета (возрастное ограничение 6+).

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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