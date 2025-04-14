Жители Бурятии примут участие в международном фестивале анимационного кино

Стартовал приём заявок на участие в международном конкурсе IV Международного фестиваля анимационного кино «Анимур», который пройдет в Хабаровске с 1 по 4 ноября 2025 года (возрастное ограничение 18+). Этот фестиваль станет настоящим праздником для любителей анимационного искусства.

В предыдущие годы призером фестиваля становилась команда из Бурятии с мультфильмом «Стою на планете» (6+). Работа студийцев школы креативных индустрий «Байкал Арт», созданная по стихам бурятского поэта Намжила Нимбуева, вошла в шорт-лист конкурсной программы.

- Мы видим, как на Дальнем Востоке зарождается анимационная индустрия, наша «Фабрика смыслов». Не так давно здесь начали создаваться анимационные студии и школы, снимать свои проекты. Анимур стал точкой притяжения, маяком для опытных и молодых авторов, студий и зрителей. Анимур — это наш Дальневосточный «Оскар», признание в любви к анимационному искусству. Это диалог культур, возможность для авторов со всего мира выразить себя, а зрителям - увидеть и понять их творчество, - отметила директор «Анимур» Александра Дубовская.

Фильмы будут оцениваться в следующих номинациях: Гран-при, специальный приз жюри, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшее художественное решение, приз за лучшую анимацию, приз за лучшее звуковое решение, приз за лучший студенческий фильм, приз за лучший сериал, приз зрительских симпатий, приз оргкомитета фестиваля.

Подать заявку на участие фильма можно через форму на сайте фестиваля: https://animur.ru/.

Заявки принимаются до 30 июня 2025 года.

Возрастное ограничение 18+





Фото: правительство Бурятии