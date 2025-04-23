Культура 23.04.2025 в 13:40

В Бурятию пригласили знаменитую певицу Адель

Солистка популярной башкирской группы может выступить на «Голосе кочевников»
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятию пригласили знаменитую певицу Адель

На музыкальном фестивале Бурятии «Голос кочевников» может выступить башкирская группа «Ay Yola» покорившая мировые чарты. Их хит «Homay» в исполнении солистки Адель собрал миллионы прослушиваний и обогнал по популярности даже хит Леди Гаги Abracadabra.

Известно, что организаторы «Голоса» отправили приглашение музыкантам и сейчас находятся в ожидании ответа.

Ay Yola башкирская фолк-группа, созданная в 2024 году в Уфе и работающая в стиле этно-поп. Получила широкую известность после исполнения песни «Homay» из музыкального альбома «Урал батыр», которая стала хитом и набрала миллионные прослушивания на различных площадках. В конце марта 2025 года этот трек вошёл в пятёрку самых популярных треков в Shazam. Альбом «Урал батыр» создан и исполнен на основе башкирских традиционных мотивов и современных электронных аранжировок.

Напомним, что фестиваль «Голос кочевников» в 2025 году пройдёт 11 и 12 июля в местности Ацагат в Заиграевском районе. Это примерно в 40 минутах езды от Улан-Удэ. 

Возрастное ограничение 18+

Фото: скриншот клипа песни «Homay»

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