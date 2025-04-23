Культура 23.04.2025 в 16:43

В Буряад театре покажут премьеру моноспектакля «Дорога на облака»

В постановке используются песочная анимация, музыка лимбы и народные песни
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Буряад театре покажут премьеру моноспектакля «Дорога на облака»

29 апреля в Буряад театре состоится премьера моноспектакля «Үүлэн тээшэ харгы» («Дорога на облака») (возрастное ограничение 12+). В постановке используются песочная анимация, музыка лимбы и народные песни.

Автором пьесы является Найдангийн Ганхуяг, заслуженный деятель искусств Монголии. Прошло некоторое время, как автор подарил эту прекрасную пьесу Буряад театру. 

- Постановка – режиссерский дебют артиста театра Цырена Батоцыренова, уже полюбившегося зрителям и широкой публике по своим соцсетям. В основе произведения – трагическая история молодой женщины Намуун, которая с силу обстоятельств оказалась с грудным ребенком на небольшой льдине посреди реки Селенги, - рассказывают в Буряад театре.

По мере того, как льдина тает, Намуун вспоминает свою жизнь: и, вроде бы, все ее действия были из самых добрых побуждений. Она ни разу не нарушила закон, но почему-то, что бы она ни делала – это непременно оборачивалось бедой для других людей... Льдина уже не может выдержать двоих, и молодая мать хочет совершить поступок, который поможет продлить жизнь ее ребенку. 

В роли Намуун – Ада Ошорова, заслуженная артистка Республики Бурятия. 

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: Номер один

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