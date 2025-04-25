Культура 25.04.2025 в 17:46

Молодые моринхуристы Бурятии дадут концерт в Улан-Удэ

Свое творчество представят Святослав Данзанов и Адиса Цынгеева
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Текст: Служба информации "Номер один"
Молодые моринхуристы Бурятии дадут концерт в Улан-Удэ

В концертном зале колледжа искусств им. П.И. Чайковского 17 мая в 17:00 пройдет концерт солистов молодежного ансамбля моринхуристов Бурятии Адисы Цынгеевой и Святослава Данзанова под названием «Хүгжэмэй сууряан» (Эхо мелодии) (возрастное ограничение 6+). 

Адиса окончила Детскую школу искусств №1 им. Л. Л. Линховоина в 2021 году (класс преподавателя Балдановой Даримы Солбоновны), ныне студентка 4 курса колледжа искусств (класс преподавателя заслуженного работника культуры Республики Бурятия Шамбеевой Веры Намдаковны). 

Святослав окончил Кижингинскую детскую школу искусств им. Ж. Батуева (класс преподавателя Аносова Анатолия Викторовича), ныне студент 4 курса колледжа искусств (класс преподавателя Дымбрылова Эрдэма Биликтоевича). 

Оба являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. В концертной программе прозвучат традиционная музыка национальных композиторов, а также будут исполнены шедевры мировой классики. 

В концерте также примут участие ансамбль «Хий морь», концертмейстеры: лауреаты международных конкурсов Виктория Винс и Ольга Васильева, ансамбль иочинистов колледжа искусств под руководством заслуженного работника культуры Бурятии Данитовой Елены Ивановны, молодежный ансамбль моринхуристов Бурятии под руководством Дымбрылова Эрдэма Биликтоевича. 

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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