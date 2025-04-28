В Бурятии досрочно выплатят детские пособия
В Бурятии досрочно выплатят детские пособия. Их перечислят заранее 30 апреля.
- Это связано с тем, что третье число каждого месяца - единый день выплаты целого ряда пособий семьям с детьми - в мае 2025 года приходится на выходной день, - уточнили в Социальном фонде Бурятии.
30 апреля Социальный фонд Бурятии перечислит следующие выплаты:
- единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет;
- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.
5 мая, как обычно, родители получат на свои счета ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала.
С 5 по 7 мая включительно работающим родителям выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
В Социальном фонде напомнили, что пособия, доставляемые через «Почту России», поступят в период с 3 по 21 мая в соответствии с графиком доставки.
По вопросам детских пособий можно звонить в Единый контакт-центр отделения СФР по РБ по номеру 8-800-100-000-1.
Фото: Номер один