В Бурятии досрочно выплатят детские пособия. Их перечислят заранее 30 апреля.

- Это связано с тем, что третье число каждого месяца - единый день выплаты целого ряда пособий семьям с детьми - в мае 2025 года приходится на выходной день, - уточнили в Социальном фонде Бурятии.

30 апреля Социальный фонд Бурятии перечислит следующие выплаты:

- единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет;

- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

5 мая, как обычно, родители получат на свои счета ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала.

С 5 по 7 мая включительно работающим родителям выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

В Социальном фонде напомнили, что пособия, доставляемые через «Почту России», поступят в период с 3 по 21 мая в соответствии с графиком доставки.

По вопросам детских пособий можно звонить в Единый контакт-центр отделения СФР по РБ по номеру 8-800-100-000-1.

Фото: Номер один