Жителей Улан-Удэ приглашают на концерт о героях ВОВ

Бурятская государственная филармония с гордостью анонсирует премьеру театрализованного концерта «В ПАМЯТЬ…» (возрастное ограничение 6+), который состоится 7 мая 2025 года на сцене Бурятского драматического театра.

Главные темы спектакля – мужество, любовь и жертвенность. Зрителям расскажут личные истории героев войны, стоявших на защите Родины, о матерях, которые ждали своих сыновей с фронта, о детях, познавших ужасы военных лет. Каждый из этих персонажей воплощает стойкость, мужество и надежду на мирное будущее.

Благодаря коллективу Бурятской филармонии, спектакль станет не просто театрализованным, а настоящим эмоциональным погружением в историю, заставляющим задуматься о ценностях мира и любви.

В спектакле примут участие солисты Бурятской филармонии - заслуженная артистка Республики Бурятия – Сэсэг Аюшеева, заслуженный артист Республики Бурятия - Тимур Болотов, Дашима Соктоева, студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры, учащиеся Бурятского республиканского хореографического колледжа.

Артисты создадут незабываемую атмосферу того времени. Зрители услышат как известные военные песни, так и современные композиции.

Режиссер – постановщик – Сергей Максимов.

Возрастное ограничение 12+

Фото: Бурятская филармония