В Улан-Удэ русский оркестр исполнит попурри на песни Майкла Джексона

29-го мая в Бурятском театре драмы выступит оркестр русских народных инструментов, в программе которого заявлены произведения как отечественных композиторов, так и известных зарубежных исполнителей.

Концертная программа к 15-летию оркестра русских народных инструментов «РУССКИЙ ОРКЕСТР» - «Вне времени. Джаз. Танго. Музыка кино» - это уникальный сплав музыкальных жанров с виртуозным исполнением и оригинальными аранжировками.

В первом отделении концерта прозвучит редко исполняемое произведение «Die Zeit» («Время») Александра Рабиновича- Бараковского, цикл Леонида Десятникова «Русские сезоны» и сочинения советского и российского композитора Александра Чайковского.

- Второе отделение программы объединит в себе три культовые музыкальные направления: джаз, танго и музыку кино, создавая незабываемое, временное путешествие. Вашему вниманию представят бессмертные произведения, среди которых: попурри на темы классических танго в аранжировке А. Карякина, попурри на темы танго-нуэво также в аранжировке А. Карякина, саундтрек к фильму «Великий Гэтсби» — композиция «Young and Beautiful», попурри на песни Майкла Джексона — «Billie Jean», «Black or White», «Earth Song», «They Don't Care About Us», музыка J. Hurwitz из фильма «Ла-ла-ленд», а также знаменитая композиция Л. Прима «Sing, Sing, Sing», - рассказали в пресс-службе бурятской филармонии.

Билеты можно приобрести на сайте Бурятской филармонии.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Бурятская филармония