Культура 10.05.2025 в 18:28

В Улан-Баторе открыли памятник «Журавли»

Волонтеры Победы из Бурятии приняли участие
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Баторе открыли памятник «Журавли»
Фото из ТГ канала Волонтеры Победы Бурятия

Волонтеры Победы приняли участие в знаменательном событии — открытии памятника «Журавли» в Русском Центре Науки и Культуры г. Улан-Батор. Во время торжественной церемонии «Волонтеры Победы» возложили цветы к памятнику в честь всех тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу. 

Это важное мероприятие не только подчеркивает дружбу и сотрудничество между народами, но и служит напоминанием о Великой Победе, которая объединила миллионы сердец.

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