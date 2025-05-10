В Улан-Баторе открыли памятник «Журавли»

Волонтеры Победы приняли участие в знаменательном событии — открытии памятника «Журавли» в Русском Центре Науки и Культуры г. Улан-Батор. Во время торжественной церемонии «Волонтеры Победы» возложили цветы к памятнику в честь всех тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу.

Это важное мероприятие не только подчеркивает дружбу и сотрудничество между народами, но и служит напоминанием о Великой Победе, которая объединила миллионы сердец.