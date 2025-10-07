Культура 07.10.2025 в 14:33

В Бурятии скончался талантливый мастер Баир Рабданов

Он всю жизнь посвятил созданию уникальных изделий из дерева
Текст: Карина Перова
В Бурятии скончался талантливый мастер Баир Рабданов
Фото: минкультуры Бурятии

В Бурятии ушел из жизни талантливый мастер народного творчества Баир Уланович Рабданов. О преждевременной кончине творца сообщили в минкультуры республики.

Выпускник Кяхтинского художественно-музыкального училища всю жизнь посвятил созданию уникальных изделий из дерева, отражающих самобытность бурятской культуры. В 2009 году вместе с супругой основал семейную мастерскую. Они производили деревянную сувенирную продукцию: куклы в национальных костюмах, домашнюю утварь, художественные тарелки, туески, шкатулки.

«Произведения Художественной мастерской Рабдановых неоднократно демонстрировались на республиканских, межрегиональных выставках и конкурсах декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, включая мероприятия «Тишина Байкала», «Навстречу Алтаргане – 2024», «Куклы Бурятии». Будучи талантливым мастером и подлинным хранителем традиций, Баир Уланович отличался душевностью и искренней любовью к родному краю», - отметили в профильном министерстве.

Баир Рабданов некролог

