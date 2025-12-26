Культура 26.12.2025 в 10:09
Еще две артистки Бурятии стали народными
Звания удостоились актрисы Буряад театра
Текст: Карина Перова
Пятерых выдающихся артистов Бурятского театра драмы отметили государственными и ведомственными наградами.
Высокое звание «Народный артист Республики Бурятия» присвоили мастерицам сцены Галине Галсановой и Дарие Шагдуровой. Мэтра театра – заслуженного артиста России Чингиса Гуруева – наградили медалью Агвана Доржиева.
Почетными грамотами правительства республики отметили талантливых актрис Янжину Ринчинову и Номин Цыренжапову.
