Культура 26.12.2025 в 10:09

Еще две артистки Бурятии стали народными

Звания удостоились актрисы Буряад театра
Текст: Карина Перова
Фото: Буряад театр

Пятерых выдающихся артистов Бурятского театра драмы отметили государственными и ведомственными наградами.

Высокое звание «Народный артист Республики Бурятия» присвоили мастерицам сцены Галине Галсановой и Дарие Шагдуровой. Мэтра театра – заслуженного артиста России Чингиса Гуруева – наградили медалью Агвана Доржиева.

Почетными грамотами правительства республики отметили талантливых актрис Янжину Ринчинову и Номин Цыренжапову.

