Педагог из Бурятии получила медаль Российского Союза авторов-исполнителей

Педагог по вокалу из Закаменского района Бурятии Светлана Санжитова получила удостоверение и медаль «За авторские заслуги» от Российского Союза авторов-исполнителей. Она стала членом общественной организации в 2023 году.

Светлана родилась в селе Санага. После окончания школы поступила в Бурятское республиканское училище культуры и искусств по специальности «Руководитель этнокультурного коллектива, преподаватель социально-культурной деятельности и народное художественное творчество», затем получила диплом во ВСГИК.

Трудовую деятельность начала в родной Закамне. Без малого 12 лет отработала в районном Дворце культуры. Вместе с народным ансамблем «Санага» успешно гастролировала по Польше, Германии, Франции. С коллективом ансамбля «Эхын буян» выезжала на гастроли в Южную Корею.

Много раз становилась лауреатом фестиваля «Алтаргана». В 2014 году в Дадал сомоне Хэнтэйского аймака Монголии ее авторская песня «Сэдьхэлэйм бодол» в исполнении Марии Балдановой была удостоена золотой медали. Спустя два года, на «Алтаргане - 2016», проходившей в Улан-Удэ с авторской песней «Ерэхэ убэл» Светлана стала лауреатом в номинации «Лучший клип».

К 90-летию Закаменского района она сочинила гимн молодежи района и сняла клип «Yлгы тоонто Захаамин» у подножия священной горы «Уран-Душэ». К открытию статуи бодхисаттвы Арьяабала Светлана посвятила песню «Сэдьхэлсоомни Арьяа-Баала» на слова Соёлмы Бадмацыреновой. Также она реализовала авторский проект – конкурс исполнителей эстрадной песни «Дууша Буряад».

Сегодня женщина работает педагогом по вокалу в Центре дополнительного образования района. При ЦДО она создала детский ансамбль «Баяр».