Юный балет Бурятии: горизонты развития

– Наш колледж стал победителем престижного конкурса Министерства культуры РФ. Среди 98 заявок от 53 регионов страны мы заняли второе место с проектом Школа креативных индустрий. Мы получим 60 миллионов рублей. Классическое балетное образование обогатят с передовыми IT-технологиями. Откроются высокотехнологичные студии звукорежиссуры и звукового дизайна, 3D-анимации и моушн-дизайна для создания виртуальных миров, эффектов; фото- и видеопроизводства для профессиональной съёмки и монтажа. Зачем это танцовщикам? Чтобы воспитать универсальных артистов XXI века — способных не только блистать на сцене, но и создавать цифровой контент, участвовать в продюсировании, записывать саундтреки, снимать клипы и представлять себя и бурятское искусство на новом технологическом уровне. Это прорыв в будущее, где традиции и инновации идут рука об руку.





Кульминацией марафона станет грандиозный юбилейный концерт 17 мая в Русском драматическом театре с участием гостей. Кроме того, к юбилею готовится уникальная фотовыставка, героями которой станут наши юные танцовщики. Китайский фотограф Jiang Yiи продюсер Samusurong, авторы масштабного документального фотопроекта о русском балете «Ихзон», выбрали именно наш колледж как отправную точку для своих съёмок. Это высокая оценка нашего уровня.





Кроме того, в этом году к нам планирует прийти Александр Мишутин – выпускник Московского хореографического училища, много лет работавший в Японии. Он станет заместителем директора по специальному обучению. А Павел Окунев, который был премьером в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Натальи Сац, станет продюсером БРХК. У колледжа большой репертуар – балеты и концертные номера, которые будем представлять зрителю не только в Улан-Удэ, но и в районах Бурятии, в Монголии и Китае.





Обучаем наших педагогов на самом высоком уровне. Например, народная артистка Бурятии Елена Хишиктуева, учится в Московской государственной академии хореографии, которые задает высочайшие мировые стандарты танца. Каждый наш педагог – это инвестиция в будущее.





– Русский балет – мировой бренд, а диплом БРХК – знак высочайшего качества. Сотрудничаем с ведущим китайским вузом – впервые в истории балета республики открывается филиал колледжа. Обучение будет проходить для детей 8–10 лет по российской методике Агриппины Вагановой. Занятия будут вести наши педагоги. Лучшие ученики будут приниматься в БРХК для продолжения обучения.





Каждый из нас согласится: балет Бурятии – это визитная карточка республики. Историческая память народа – имена Ларисы Сахьяновой, Ольги Коротковой, Петра Абашеева, Виктора Ганженко. А на «Красавицу Ангару» приезжают специально поклонники из разных городов страны и мира. И все, кто проходит мимо заброшенного здания хореографического училища, задаются вопросом – когда же оно получит второе рождение? И как живет сегодня юная смена легендарного балета республики?Ровно год назад Эльвира Доржиева, народная артистка республики, заслуженный работник культуры России, Выпускница училища, она вернулась в родные стены директором Бурятского республиканского хореографического колледжа. Сегодня она ведёт колледж за собой,опираясь на традиции и опыт коллег, на управленческие знания, полученные в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Её назначение стало верным решением Министерства культуры республики.Мы поговорили с директором БРХК о том, как решается проблема «бездомности» колледжа? Чем удивит юбилейный концерт, как бурятский балет будет покорять Китай и почему ставка на команду профессионалов приносит впечатляющие результаты.– Это была наша главная боль. Несколько лет колледж арендует помещения, не соответствующие профессиональным нормам. Сегодня с гордостью могу сказать: благодаря совместной работе с правительством Бурятии и активной поддержке министерства культуры республики уже готовится проектно-сметная документация стоимостью 22,5 миллиона рублей. В декабре 2026 года она будет принята. Вместо старого здания на улице Ербанова, 3 появится новый учебный корпус – настоящий дворец балета. В проекте заложены 12 просторных балетных залов, соответствующих всем стандартам, просторные классы для общеобразовательных предметов, кабинеты для индивидуальных занятий по музыке, собственный учебный театр-трансформер, студия звукозаписи, пищеблок, швейная мастерская, костюмерная. А также интернат на 50 мест для иногородних учащихся и иностранных студентов. Наши дети наконец-то получат дом, которого они достойны.– Очень радует, что интерес к БРХК только растёт. На наш 65-й набор пришло более 50 желающих. Конкурс был серьёзный. Мы отобрали 25 учащихся, в том числе пятерых иностранцев. Теперь в колледже обучается 141 человек. Особенно приятно, что к нам стремятся ребята из отдалённых районов. Оборудовали в интернате дополнительные койко-места. Каждый студент должен чувствовать заботу и иметь комфортные условия для жизни и учёбы.– 65 лет – прекрасный повод показать наши достижения, созданные нашими уважаемыми ветеранами сцены, предыдущим руководством колледжа. Успешно провели IV Международный хореографический фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева, организовали творческую встречу с известным критиком Лейлой Гучмазовой.Наши студенты перенимали опыт на мастер-классах заслуженного артиста РСФСР Юрия Васюченко, а также знакомились с системой упражнений «Балетная гимнастика» Денис Каблукова. Нас тепло принимали в Курумканском, Баргузинском районах. Педагоги провели мастер-классы по хореографии и отбор детей 4 класса, желающих продолжить обучение в нашем колледже. В марте планируются выезды в Закаменский, Джидинский и Селенгинский районы.Регулярно проводим концерты сценической практики, на которые бесплатно приглашаем талантливых детей 10-11 лет с родителями. Это ребята, прошедшие отбор по программе «Спарта», где мы взаимодействуем со школами города Улан-Удэ. Огромная благодарность управлению образования города за сотрудничество. Руководитель проекта – народная артистка Бурятии, преподаватель классического танца Елена Хишиктуева.В декабре в Бурятском театре оперы и балета с большим успехом прошёл показ легендарного балета «Чиполлино». Его поставил наш знаменитый земляк, балетмейстер Генрих Александрович Майоров. Он родился в Улан-Удэ. Генрих Александрович, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств России и Бурятии, ставил спектакли в лучших театрах страны и всегда поддерживал связь с родным колледжем. В этом году мы будем отмечать 90-летие со дня его рождения. И то, что наши учащиеся танцуют «Чиполлино», – лучшее подтверждение тому, что традиции живы.– Мы запустили Школу наставничества. В число наставников вошли заслуженные мастера хореографии, народные артисты и ветераны сцены Виктор Александрович Ганженко, Екатерина Балдановна Самбуева, Эржен Антроповна Чернова, Любовь Ивановна Иданова, Людмила Георгиевна Мергенева и другие. Это люди, воспитавшие не одно поколение звёзд, и их опыт бесценен.В колледж пришли новые преподаватели по специальным дисциплинам – действующие артисты Бурятского театра оперы и балета ведущий солист Эльдар Ванданов и Алина Нимаева. Также у нас продолжают работать заслуженные и народные артисты Баир Жамбалов, Виктор Дампилов, Олег Монтоев. Отдельно хочу сказать об Оюне Кынзыбеевой, заслуженной артистке Бурятии. Она работает в колледже не первый год, но в этом учебном году взяла первый класс и планирует довести этих детей до выпуска – это серьёзная ответственность и большое доверие.Мы расширяем не только творческий, но и преподавательский состав по общеобразовательным предметам. К нам присоединились замечательные педагоги: русский язык – Анна Владимировна Башеева, русский как иностранный – Цыдып Владимирович Баторов. Педагог «Истории театра» Жалцанов Эрдэни Бато-Очирович, художественный руководитель театра кукол «Ульгэр». Это позволяет нам качественно обучать наших студентов.Родители и учащиеся уже успели оценить перемены. Отец выпускника, председатель родительского комитета Чингиз Цыбиков, признаётся, что следить за успехами сына на сцене – особенное волнение. А ещё он благодарен колледжу за то, что здесь всегда слышат родителей.«Когда мы только начинали, сын ходил на подготовительные курсы в старое здание на Ербанова, 3. Именно та атмосфера, тот балетный дух, которым пропитаны эти стены, произвели на него тогда огромное впечатление. Поэтому новость о том, что у колледжа будет своё современное здание на том же месте, я воспринял с радостью и… лёгкой досадой. Радостью – потому что следующие поколения получат настоящий дворец, а досадой – что мой сын уже не застанет его студентом. Но главное – процесс идёт.За последние три года мы, родители, видим резкий скачок качества. Вот это огромное количество черновой работы, которая была проделана за все годы, начало переходить в настоящее мастерство. Ребёнок прямо на глазах становится сильнее, артистичнее, увереннее. Мне всегда нравилось, что в колледже работа с детьми строится через родителей. Это внимание к нашим запросам чувствовалось всегда, и я уверен, сохранится в будущем».А ученица 3/7 класса Амалия Михайлова с восторгом рассказывает о том, как изменилась жизнь в колледже:«В этом году стало больше разных мероприятий, появились новые преподаватели. Колледж украшают, покупают оборудование. А ещё очень много сделали в интернате: постелили новый линолеум, убрали двухъярусные кровати, сделали красивый читальный зал. Жить стало комфортнее – чувствуешь себя как дома.У нас очень активная жизнь. Мы всей школой выезжали на День здоровья – это было здорово! А ещё каждый год мы создаём чудо для зрителей в спектакле «Чиполлино». Для нас это ценный опыт. Год пролетел быстро, но насыщенно. И конечно, мы все очень рады, что у колледжа будет новое здание. Это настоящий рост для БРХК».Новое здание колледжа, славные традиции, развитие кадров и выход на международные рынки – вот четыре опоры, на которых строится будущее Бурятского республиканского хореографического колледжа.Приглашаем абитуриентов и их родителей на День открытых дверей 14 марта. Узнайте больше о возможностях, познакомьтесь с педагогами и почувствуйте атмосферу настоящего балета. Запись по телефону: +7 924 352 27 37.Реклама. ГАПОУ РБ «БРХК им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева» Erid: 2VfnxyG31xD