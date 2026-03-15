В детской библиотеке Улан-Удэ создадут культурно-просветительский центр

С 2026 года в рамках национального проекта «Семья» (федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры») начинается масштабное создание детских культурно-просветительских центров на базе региональных и муниципальных библиотек, музеев и домов культуры.Цель такой инициативы — модернизация учреждений, создание современных, безопасных и креативных пространств для развития детей, творческого досуга, получения ими навыков и поддержки семейного досуга.В Бурятии на базе учреждений культуры создадут шесть детских культурно-просветительских центров. Один из них будет расположен в детской библиотеке-филиале № 17 муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ».В рамках нацпроекта «Семья» на средства федерального и регионального бюджетов библиотека получит современное компьютерное, мультимедийное оборудование и функциональную мебель, в т.ч. и для детей младшего возраста. Фонд библиотеки пополнится 500 экземплярами новых книг для детей и родителей. Будет организована доступная среда, приобретены осветительные приборы и элементы дизайна. Также средства пойдут на повышение квалификации библиотечных специалистов и создание анимационного видеоролика. За счет средств местного бюджета будет произведен капитальный ремонт помещения библиотеки, который включает устройство потолков и покрытий пола, электротехнические работы, замену дверных блоков и окрашивание стен.Библиотека находится в Октябрьском районе. В непосредственной близости располагаются детские дошкольные учреждения, средние школы, школа-интернат, учреждения дополнительного образования. Библиотека – одна из двух муниципальных специализированных детских библиотек, открытая в 1966 году и с 1968 года носит имя детского писателя Аркадия Гайдара. Открытие детского культурно-просветительского центра «ВБиблиотеке» придаст дополнительный импульс развитию инфраструктуры Октябрьского района и г. Улан-Удэ для детского населения, создаст новое функциональное пространство для саморазвития юных читателей.В детском центре будут выделены зоны для творчества, саморазвития и самообразования, проектной и общественной деятельности, игровая зона для малышей и их мам. Событийная активность библиотек будет строиться на принципе «прошлое, настоящее, будущее», где прошлое – это мастер-классы, театральные постановки, информационные часы, лекции, беседы об истории и культуре родного края и народах, проживающих в Бурятии. Настоящее - это экологические кружки, клубы по интересам, творческие студии, психологические занятия для детей и их родителей. Будущее – это профориентационные занятия, занятия по цифровой грамотности, встречи с экспертами в области ИТ. Создание лаборатории нейроконтента предоставит уникальную возможность для ребят освоить новые технологии работы с нейросетями и видео, интегрируя современный технологический подход в образование и творчество.Фото: пресс-служба минкультуры Бурятии