15.03.2026 в 15:07

В детской библиотеке Улан-Удэ создадут культурно-просветительский центр

Библиотека им. А. Гайдара станет новым местом притяжения

Текст: Анастасия Величко
С 2026 года в рамках национального проекта «Семья» (федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры») начинается масштабное создание детских культурно-просветительских центров на базе региональных и муниципальных библиотек, музеев и домов культуры. 

Цель такой инициативы — модернизация учреждений, создание современных, безопасных и креативных пространств для развития детей, творческого досуга, получения ими навыков и поддержки семейного досуга. 

В Бурятии на базе учреждений культуры создадут шесть детских культурно-просветительских центров. Один из них будет расположен в детской библиотеке-филиале № 17 муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ». 

В рамках нацпроекта «Семья» на средства федерального и регионального бюджетов библиотека получит современное компьютерное, мультимедийное оборудование и функциональную мебель, в т.ч. и для детей младшего возраста. Фонд библиотеки пополнится 500 экземплярами новых книг для детей и родителей. Будет организована доступная среда, приобретены осветительные приборы и элементы дизайна. Также средства пойдут на повышение квалификации библиотечных специалистов и создание анимационного видеоролика. За счет средств местного бюджета будет произведен капитальный ремонт помещения библиотеки, который включает устройство потолков и покрытий пола, электротехнические работы, замену дверных блоков и окрашивание стен.    

Библиотека находится в Октябрьском районе. В непосредственной близости располагаются детские дошкольные учреждения, средние школы, школа-интернат, учреждения дополнительного образования. Библиотека – одна из двух муниципальных специализированных детских библиотек, открытая в 1966 году и с 1968 года носит имя детского писателя Аркадия Гайдара. Открытие детского культурно-просветительского центра «ВБиблиотеке» придаст дополнительный импульс развитию инфраструктуры Октябрьского района и г. Улан-Удэ для детского населения, создаст новое функциональное пространство для саморазвития юных читателей.   

В детском центре будут выделены зоны для творчества, саморазвития и самообразования, проектной и общественной деятельности, игровая зона для малышей и их мам. Событийная активность библиотек будет строиться на принципе «прошлое, настоящее, будущее», где прошлое – это мастер-классы, театральные постановки, информационные часы, лекции, беседы об истории и культуре родного края и народах, проживающих в Бурятии. Настоящее - это экологические кружки, клубы по интересам, творческие студии, психологические занятия для детей и их родителей. Будущее – это профориентационные занятия, занятия по цифровой грамотности, встречи с экспертами в области ИТ. Создание лаборатории нейроконтента предоставит уникальную возможность для ребят освоить новые технологии работы с нейросетями и видео, интегрируя современный технологический подход в образование и творчество.   


Фото: пресс-служба минкультуры Бурятии

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
