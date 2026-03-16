Культура 16.03.2026 в 10:13

«Черпачок» представит Бурятию на детской «Фольклориаде»

Мероприятие состоится в Башкирии
Текст: Карина Перова
«Черпачок» представит Бурятию на детской «Фольклориаде»
Фото: Республиканский центр народного творчества

С 23 по 27 июня в Республике Башкортостан состоится всероссийская детская «Фольклориада–2026» (6+). В мероприятии примут участие таланты от 10 до 18 лет.

Бурятию будет представлять ансамбль «Черпачок» (КДЦ Тарбагатайского района) под руководством Алены Пласкеевой. Коллектив выбрали по итогам регионального этапа «Фольклориады».

«В программе костюмированное шествие, грандиозный гала-концерт в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау», посещение Музея кочевых цивилизаций, мастер-классы и «Хоровод дружбы», - рассказали в Республиканском центре народного творчества.

Возрастное ограничение 6+

