«Черпачок» представит Бурятию на детской «Фольклориаде»

С 23 по 27 июня в Республике Башкортостан состоится всероссийская детская «Фольклориада–2026» (6+). В мероприятии примут участие таланты от 10 до 18 лет.

Бурятию будет представлять ансамбль «Черпачок» (КДЦ Тарбагатайского района) под руководством Алены Пласкеевой. Коллектив выбрали по итогам регионального этапа «Фольклориады».

«В программе костюмированное шествие, грандиозный гала-концерт в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау», посещение Музея кочевых цивилизаций, мастер-классы и «Хоровод дружбы», - рассказали в Республиканском центре народного творчества.

