В Улан-Удэ сразятся за модную статуэтку из итальянского мрамора и серебра

Улан-Удэ встречает VII международный музыкальный конкурс «Найдал». Творческое состязание проводится раз в четыре года. Участвовать могут музыканты до 26 лет. Раньше возраст был меньше. Его повысили, приняв во внимание то, что музыке учиться долго. 8-9 лет – детская музыкальная школа, потом 4 года колледжа или музыкального училища, 5 лет консерватории, потом стажировка... И к 26 годам человек становится молодым профессионалом музыки.

Отметим, что из Монголии приедет делегация из 200 человек (но, конечно, не все из них участники, которые будут выступать). Из россиян свои музыкальные способности покажут представители Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев, Тывы, Хакасии, Москвы, Екатеринбурга.

Предусмотрено пять номинаций – фортепиано, струнные смычковые инструменты, духовые и ударные инструменты, русские народные инструменты, национальные инструменты народов России и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кубок гран-при для вручения будущему победителю конкурса сделал известный мастер-оружейник, ювелир Жигжит Баясхаланов. Как отмечают организаторы, он изготовлен из итальянского мрамора и серебра. Серебряными будут конь и морин хуур.

Первое конкурсное прослушивание пройдет 28 марта, в день открытия состязания. Потом будет второй этап. Ожидается, что во второй этап пройдет около половины участников. В рамках «Найдал» также намечены творческие встречи, концерты, мастер-классы деятелей искусств.

Обладатель гран-при определится на концерте в Бурятском театре оперы и балета. 31 марта там пройдет концерт «Классика на берегах Байкала» – финальная точка конкурса, который проводится с 1997 года. Для конкурса его самым известным участником и лауреатом является, наверное, наш земляк-пианист Дмитрий Маслеев. Также он известен, как победитель XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского в 2015 г.

Возрастное ограничение на все мероприятия конкурса 6+