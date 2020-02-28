Национальная библиотека Бурятии ищет волонтеров-грузчиков

Причина – переезд в новое здание





С 29 февраля по 15 марта национальная библиотека республики закрыта для читателей для переезда в новое здание. Напомним, что недавно завершился второй этап строительства национальной библиотеки, вскоре начнется третий этап – реконструкция старого здания.

- На объявление библиотеки о необходимости помощи в переезде в новое здание откликнулось немало человек. В перемещении фонда сотрудникам библиотеки помогают студенты, волонтеры культуры и наши постоянные читатели. Уже многие откликнулись на просьбу о помощи в переезде - Колледж искусств им. П.И.Чайковского, Бурятский аграрный колледж, Ассоциация территориальных общественных самоуправлений г. Улан-Удэ, БГСХА, ВСГИК, БГУ, войсковая часть 01229, техникум строительства и городского хозяйства, не-книжный клуб «Читай» и другие добровольцы. Благодарим всех откликнувшихся жителей города и республики, всех неравнодушных читателей! – рассказали в библиотеке.

Всех желающих помочь ждут в библиотеке по адресу ул. Ербанова, 4. Период - со 2 по 13 марта в будние дни с понедельника по четверг. Первая смена – с 8.30 до 12.00, вторая смена - с 13.00 до 16.00. Телефон для справок: 21-91-29, 21-91-90, 21-41-24.





Фото национальная библиотека РБ