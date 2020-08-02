В театре Бестужева в Улан-Удэ произошли изменения в актерском составе

Труппу пополнила молодая актриса из Красноярска Анна Коренько, двое актеров выбыли

В труппе Русского драмтеатра произошли изменения. В коллектив бестужевцев вошла молодая актриса Анна Коренько, выпускница Сибирского государственного института искусств им.Дмитрия Хворостовского по специальности «актриса театра и кино» (мастер курса – заслуженный работник культуры РФ, профессор Елена Владимира Бубнова). После окончания института артистка два года жила в Красноярске и преподавала в детской театральной студии, обучая ребят актерскому мастерству и участвуя в детских антрепризных спектаклях.



– Я познакомилась с театром, мне очень понравилось, что это современный театр, который не боится пробовать, экспериментировать, новых форматов. Мне захотелось здесь работать. Я написала художественному руководителю, отправила свое резюме. И я здесь, – говорит Анна Коренько. – Но на самом деле мне немного страшно, все очень быстро. Это мой первый опыт работы в репертуарном театре. Все что не делается, к лучшему и мы всегда там, где должны быть. И тем более моя бабушка очень хотела, чтобы я работала в театре. Это было для нее важно. Поэтому я здесь не только для себя, но и для нее.







Однако начало театрального сезона ознаменовалось и другими изменениями. Заслуженный артист России Владимир Барцайкин принял решение переехать в другой город. Он прослужил в театре 45 лет, успев запомниться нескольким поколениям зрителей. На сцене ГРДТ им сыграно свыше 100 ролей взрослого и детского репертуара.



Также актриса Елена Ербакова покинула труппу и переехала в другой город. В Русский драматический театр актриса пришла, будучи еще студенткой.







Фото: пресс-служба Минкультуры Бурятии, "Номер один"

