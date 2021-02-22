Министр спорта РФ сыграл в настольный теннис с дид Хамбо-ламой

Олег Матыцин провел встречу с юными теннисистами



Министр спорта России Олег Матыцин сыграл партию в настольный теннис с дид Хамбо-ламой Дагбой Очировым во время визита в Бурятию. Об этом сообщает пресс-служба Сангхи России. Напомним, цель визита Олега Матыцина - присутствие на торжественном открытии первого в России крытого лукодрома в г. Улан-Удэ. Министра также пригласили на встречу с юными теннисистами.



"Немногим более часа длилась эта встреча - какой же она получилась теплой и дружеской! И это был самый прекрасный подарок нашим спортсменам в дни праздника Сагаалха! А министр спорта России перед встречей со спортсменами-лучниками Бурятии сыграл замечательную короткую партию в настольный теннис с Дид Хамбо Ламой Дагбой Очировым. Поэтому мы будем считать, что золотые ракетки удачи в их крепких и сильных руках заложили все основы для будущих больших успехов, больших побед теннисистов Бурятии, чтобы наша прекрасная республика стала центром настольного тенниса России", - сообщили в Сангхе.



Во время встречи президент Федерации настольного тенниса Бурятии Ганжур лама Раднаев рассказал присутствующим о том, что вот уже три года, в целях наиболее эффективной подготовки к соревнованиям, подготовки к решающему розыгрышу мяча, наши спортсмены успешно практикуют новый вид спорта - молниеносный Супер-Шуд, созданный самой Федерацией, на основе принципов и тактики бурятской национальной борьбы Бухэ Барилдаан. Спортивный бой ракеток идет только до первого очка! Более того, этот тактический прием также способствует и личностному развитию детей - опыт концентрации перед первым шагом к теннисному столу всегда будет помогать им и во взрослой жизни.



"В этом заключена наша специфика бурятского настольного тенниса", - подчеркнул Ганжур лама.



В честь визита высокого гостя Федерация провела специальный турнир "Супер-Шуд", в котором приняли участие более тридцати лучших теннисистов республики. Министр спорта России стал свидетелем полуфинальных и финальных встреч, вручил заслуженную награду победителю соревнований Тимуру Дашиеву. Он стал первым в республике спортсменом - обладателем грамоты о спортивной победе за подписью Матыцина О. В.



Фото: пресс-служба Сангхи России