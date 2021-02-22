Музей Победы расскажет жителям Бурятии о фронтовой кухне в годы ВОВ

В День защитника Отечества музей приглашает на видеорассказ о буднях красноармейцев



В День защитника Отечества музей Победы приглашает на видеорассказ о буднях красноармейцев. На YouTube-канале музея (



Зрителям не только расскажут, но и покажут, что входило в индивидуальный рацион питания красноармейцев. Сотрудник музея Победы объяснит, когда и почему возникли сухие пайки, где они производились, какие их виды существовали и что в них входило.



«В годы Великой Отечественной войны организация питания солдат отличалась в разных родах войск. Например, летчики, как правило, ели в столовых, а пехотинцы - в окопах. Существовало примерно 14 вариантов концентратов - супов и каш. Рацион бойца Красной Армии на фронте состоял из нескольких блюд, хотя, конечно, напрямую зависел от снабжения и общей ситуации на том или ином участке фронта», – отмечает историк, сотрудник музея Победы Александр Михайлов.



Ведущий продемонстрирует аутентичный набор концентратов и приготовит их в полевых условиях. Ролик дополнят подлинные фотографии военных лет.



Фото: пресс-служба музея Победы

В День защитника Отечества музей Победы приглашает на видеорассказ о буднях красноармейцев. На YouTube-канале музея ( https://youtu.be/Lio0IAbB2Kc ) интернет-пользователи смогут посмотреть сюжет о том, что ели солдаты на фронте в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба музея.Зрителям не только расскажут, но и покажут, что входило в индивидуальный рацион питания красноармейцев. Сотрудник музея Победы объяснит, когда и почему возникли сухие пайки, где они производились, какие их виды существовали и что в них входило.«В годы Великой Отечественной войны организация питания солдат отличалась в разных родах войск. Например, летчики, как правило, ели в столовых, а пехотинцы - в окопах. Существовало примерно 14 вариантов концентратов - супов и каш. Рацион бойца Красной Армии на фронте состоял из нескольких блюд, хотя, конечно, напрямую зависел от снабжения и общей ситуации на том или ином участке фронта», – отмечает историк, сотрудник музея Победы Александр Михайлов.Ведущий продемонстрирует аутентичный набор концентратов и приготовит их в полевых условиях. Ролик дополнят подлинные фотографии военных лет.Фото: пресс-служба музея Победы