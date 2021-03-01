В Улан-Удэ открылся центр современного искусства «Залуу»

На прошедших выходных горожане увидели первый выставочный проект - «Сагаан саг»

26 февраля прошло открытие первого центра современного искусства «Залуу». «Залуу» в переводе с бурятского — «молодость». В основе концепции центра лежит стремление выявить и поддержать молодое искусство Бурятии. Как сообщают организаторы, главные задачи центра – это открытие новых имен, поддержка творческих инициатив художников (в самом широком смысле слова) и кураторов, создание условий для их публичного высказывания, а также развитие среды современного искусства.- Мы решили поэкспериментировать и соединить разные виды искусства, создать авторские интерпретации и высказывания, которые лежат на пересечении уличного танца, живописи, музыки, театры и перфомативных практик, - рассказали на странице центра «Залу».В течение трех дней улан-удэнцы посетили первый выставочный проект – «Сагаан саг» (в пер. с бур. «Белое время»). У каждой творческой работы молодых художников – своя история и свой посыл зрителю. Например, Юмжана Сюи показала зрителям сюрреалистичную инсталяцию «Сюреалию» – спальное место под облаками на фоне буддийских пейзажей. Инсталляция с дополненной реальностью – рядом с работой находился QR-код, и при помощи камеры мобильного телефона можно было увидеть всю красочность картин.- Ты находишься на пороге в мою реальность – Сюреалию. На протяжении своего творческого пути я использовала свои работы как самоанализ внутренних и окружающих меня процессов. Одним из окружающих как раз оказалось буддийской искусство. Но, конечно, это не единственный ингредиент, с помощью которого формируется моя Сюреалия, также, одним из главных компонентов стали сновидения, потому что весь мир – это сон, и кто сказал, что Сюреалия не существует? – описала свою работу художница Юмжана.В проекте авторы использовали различные способы репрезентации работ – от свободных перфомансов до видео-инсталляций.Арюна Сонг продемонстрировала на выставке свою видео-инсталляцию – «Проекционную комнату». Работа представила из себя треугольное зеркальное пространство с 3-минутным абстрактным видеороликом посередине. Входить в пространство можно было в идеале по 1-2 человека. Внутри создалось впечатление нереальности – космос из видео отражался в зеркалах, создавая эффект бесконечности.- Об инсталляции - хотелось давно создать такое пространство, где зритель мог оказаться и испытать какой-то новый опыт, новые ощущения. Если, например, ты смотришь видео на экране - это одни ощущения, а если ты заходишь в отдельное помещение с множеством зеркал, где эти отражения преломляются друг об друга и все это создает совершенно другие ощущения. Само видео называется «Зам» про путь, про поиск себя – о состоянии, когда ты понимаешь, что тебе нравится, когда ты горишь любимым делом. Зрителям показалось, что в конце абстрактный символ, похожий на герб Бурятии – там изображены Луна, Солнце, горящий огонь – по-моему - это очень поэтично. Для меня – это то, как выглядит душа бурятского человека, - поделилась Арюна Сонг.В проекте принял участие музыкальный талант республики Лудуб Очиров. Музыкант стал участником перфоманса с различными классическими произведениями с аранжировкой под электронную музыку.- Идея в том, чтобы показать, что классическая музыка может существовать не только в рамках концертных залов и филармоний, - поделился Лудуб на странице.На выставочном проекте свои инсталляции показали 12 бурятских художников: Юмжана Сюй, Мария Бикурина, НКО РОО Экстремальных видов спорта и Уличной культуры Адя Супонина, Ася Лыгденова, Карина Пронина, Юма Раднэ, Дарима Кантакова, Алиса Баклашова, Арюна Сонг, Амгалан Ринчинэ, Мария Озонова, Игорь Канзычаков.Кроме того, выставку посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. На своей странице в инстаграм он посвятил выставке пост.- Открыли центр современного искусства «Залуу». Дом для творческих людей̆ - художников, скульпторов, поэтов, танцоров и тех, чьё творчество я даже не знаю, как называется – признался Алексей Цыденов.фото: "Номер один"