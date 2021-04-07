В столице Бурятии объявили кастинг на конкурс «Мисс Улан-Удэ 2021»

Победительница будет представлять регион на «Красе России»



Сегодня на официальной странице «Краса Бурятии» объявили о начале набора на конкурс «Мисс Улан-Удэ 2021». Первый открытый кастинг пройдет 22 апреля.



Стать участницей конкурса может жительница Бурятии от 14 до 25 лет, ростом от 168 см, не замужем, без детей и татуировок. Как отметили организаторы, девушка должна иметь при себе туфли на каблуках и быть в одежде, не скрывающей фигуру.



Кастинг пройдет в 17:00 в ресторане «Чегевара». Победительница будет представлять Улан-Удэ на всероссийском конкурсе «Краса России 2021»





фото: "Краса Бурятии"