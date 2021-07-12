Глава Заиграевского района Бурятии обжаловал приговор

Александр Бурлаков не считает себя виновным



Осужденный Октябрьским райсудом Улан-Удэ глава Заиграевского района Александр Бурлаков обжаловал приговор. Жалоба подана его защитником 7 июля, следует из информации на сайте суда.

Напомним, в конце июня суд признал Бурлакова



«В ноябре 2018 года глава района в отсутствие правовых оснований единолично принял решение о введении в Заиграевском районе режима «чрезвычайная ситуация». По его незаконному указанию подчиненными лицами районной администрации подготовлены фиктивные документы об отсутствии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района необходимого запаса угля. В результате преступных действий предоставленная из резервного фонда правительства республики субсидия в размере около 5 млн рублей необоснованно потрачена на нужды коммерческих организаций», - сообщали подробности дела в прокуратуре Бурятии.



Александра Бурлакова судят уже во второй раз. В 2020 году судья Октябрьского райсуда Туяна Дамбиева оправдала главу района. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, который отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение другому судье.



Фото: пресс-службе главы Бурятии



Напомним, в конце июня суд признал Бурлакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.«В ноябре 2018 года глава района в отсутствие правовых оснований единолично принял решение о введении в Заиграевском районе режима «чрезвычайная ситуация». По его незаконному указанию подчиненными лицами районной администрации подготовлены фиктивные документы об отсутствии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района необходимого запаса угля. В результате преступных действий предоставленная из резервного фонда правительства республики субсидия в размере около 5 млн рублей необоснованно потрачена на нужды коммерческих организаций», - сообщали подробности дела в прокуратуре Бурятии.Александра Бурлакова судят уже во второй раз. В 2020 году судья Октябрьского райсуда Туяна Дамбиева оправдала главу района. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, который отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение другому судье.Фото: пресс-службе главы Бурятии

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