12.07.2021
Глава Заиграевского района Бурятии обжаловал приговор

Глава Заиграевского района Бурятии обжаловал приговор

Александр Бурлаков не считает себя виновным

Осужденный Октябрьским райсудом Улан-Удэ глава Заиграевского района Александр Бурлаков обжаловал приговор. Жалоба подана его защитником 7 июля, следует из информации на сайте суда.

Напомним, в конце июня суд признал Бурлакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

«В ноябре 2018 года глава района в отсутствие правовых оснований единолично принял решение о введении в Заиграевском районе режима «чрезвычайная ситуация». По его незаконному указанию подчиненными лицами районной администрации подготовлены фиктивные документы об отсутствии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района необходимого запаса угля.  В результате преступных действий предоставленная из резервного фонда правительства республики субсидия в размере около 5 млн рублей необоснованно потрачена на нужды коммерческих организаций», - сообщали подробности дела в прокуратуре Бурятии.

Александра Бурлакова судят уже во второй раз. В 2020 году судья Октябрьского райсуда Туяна Дамбиева оправдала главу района. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, который отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение другому судье.

Фото: пресс-службе главы Бурятии

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